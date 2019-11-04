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影／300多隻貓狗將無家可住 流浪動物救援協會恐破產

2019-11-04 20:59聯合報 記者陳玫伶／即時報導

台灣流浪動物救援協會基地涵蓋全台，近日卻傳出即將破產消息，讓民眾非常擔心其安置的700多隻貓狗未來去處，理事長阮苓綝表示，如果真的籌不出錢，他們就只能以個人的名義照顧這些毛小孩，但其中位於嘉義縣溪口鄉園區的300多隻貓狗將可能沒有地方居住。

基地內的貓狗只要聞到阮苓綝氣味，每個都會興奮地撒嬌、求抱抱，非常親人，但有許多貓狗因為年紀大，非常難送養，尤其是身體有殘缺的毛小孩，平時非常有魄力的阮苓綝，在提到可能不能再給予貓狗一個安置的家時，眼淚不自主流了下來。

阮苓綝表示，三年前跟溪口園區所在地的房東預定用三年時間，以700萬元買下這塊用豬舍搭建成的地方，但這期間為了照顧這些貓狗，根本籌不出錢，現在只剩2個月的時間籌款。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，因為協會的貓狗數量過於龐大，如果這300多隻貓狗需要安置，縣府只能協助找其他協會、或是大型狗場等單位做認養

阮苓綝說，現在協會除了要籌買地的錢，還有負債的300多萬，連員工的勞保、救援貓狗的醫藥費都還欠著，全台各基地的水電費加起來也欠了5萬左右，預計本月8號還籌不出錢就會被斷水斷電。

她表示，她從小就常與小動物為伍，4年前把原本工作的錢都拿來救援毛小孩後，發現經費不足，才在新北三重建立協會，目前在台中、台南、嘉義民雄、溪口、朴子都有基地，全台一共700多隻貓狗，但三重的基地因為經費不足已經撤掉。

協會位於嘉義民雄的總部內有許多救援下來的貓狗，在出車禍之後，後半身殘缺，平時需要協會員工定時幫忙擠尿，且已不能走路，需要靠輪椅或拖行後腳才能往前，也有些貓狗因為年紀大，被原飼主拋棄。

台灣流浪動物救援協會位於嘉義縣溪口鄉的園區現在安置約300多隻貓狗，如果2個月後...
台灣流浪動物救援協會位於嘉義縣溪口鄉的園區現在安置約300多隻貓狗，如果2個月後再無法籌出700萬，這些貓狗可能就沒有家了。記者陳玫伶／攝影
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台灣流浪動物救援協會理事長阮苓綝將每位救援下來的貓狗都視為自己的小孩，即使自己沒...
台灣流浪動物救援協會理事長阮苓綝將每位救援下來的貓狗都視為自己的小孩，即使自己沒吃飯，但毛小孩一定要吃飯。記者陳玫伶／攝影
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台灣流浪動物救援協會救援的貓狗有些因為車禍後肢癱瘓，需要由協會員工隔幾個小時幫忙...
台灣流浪動物救援協會救援的貓狗有些因為車禍後肢癱瘓，需要由協會員工隔幾個小時幫忙擠尿。記者陳玫伶／攝影
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台灣流浪動物救援協會會為每隻不良於行的貓狗製作輪椅，但經費都需要靠員工及志工努力...
台灣流浪動物救援協會會為每隻不良於行的貓狗製作輪椅，但經費都需要靠員工及志工努力募款才能製作。記者陳玫伶／攝影
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