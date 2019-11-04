影／300多隻貓狗將無家可住 流浪動物救援協會恐破產

2019-11-04 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



台灣流浪動物救援協會基地涵蓋全台，近日卻傳出即將破產消息，讓民眾非常擔心其安置的700多隻貓狗未來去處，理事長阮苓綝表示，如果真的籌不出錢，他們就只能以個人的名義照顧這些毛小孩，但其中位於嘉義縣溪口鄉園區的300多隻貓狗將可能沒有地方居住。

基地內的貓狗只要聞到阮苓綝氣味，每個都會興奮地撒嬌、求抱抱，非常親人，但有許多貓狗因為年紀大，非常難送養，尤其是身體有殘缺的毛小孩，平時非常有魄力的阮苓綝，在提到可能不能再給予貓狗一個安置的家時，眼淚不自主流了下來。

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阮苓綝表示，三年前跟溪口園區所在地的房東預定用三年時間，以700萬元買下這塊用豬舍搭建成的地方，但這期間為了照顧這些貓狗，根本籌不出錢，現在只剩2個月的時間籌款。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，因為協會的貓狗數量過於龐大，如果這300多隻貓狗需要安置，縣府只能協助找其他協會、或是大型狗場等單位做認養。

阮苓綝說，現在協會除了要籌買地的錢，還有負債的300多萬，連員工的勞保、救援貓狗的醫藥費都還欠著，全台各基地的水電費加起來也欠了5萬左右，預計本月8號還籌不出錢就會被斷水斷電。

她表示，她從小就常與小動物為伍，4年前把原本工作的錢都拿來救援毛小孩後，發現經費不足，才在新北三重建立協會，目前在台中、台南、嘉義民雄、溪口、朴子都有基地，全台一共700多隻貓狗，但三重的基地因為經費不足已經撤掉。