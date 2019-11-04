增加空難救災意識 嘉縣首度聯合雲林嘉義辦演習
2019-11-04 19:24
聯合報 記者陳玫伶
／即時報導
嘉義縣政府首次聯合雲林縣政府、嘉義市政府及嘉義航空站，於今天下午舉辦場外空難災害防救演習，並將警消、衛生單位、縣府相關局處、受傷乘客及家屬等角色都納入演練，透過參與演習的實際案例教育，普及民眾的防災意識及充實救災體制。
嘉義縣建設處長林聰利表示，在復興航空空難及蘇澳斷橋等各事件發生之後，縣府特別注重災難發生時的應對措施，這次舉辦的聯合演習過程十分順利，他們也希望能藉由演習改進各單位及各地方政府的救災效能、處置能力、熟稔處置流程及救災資源整合及分工等作業。
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林聰利表示，這次的演習過程分為高司及實兵演練，演練狀況設定為一架由嘉義飛往金門的班機，在爬升過程中遭遇鳥擊，導致引擎熄火失去動力，必須進行緊急迫降，進而造成機翼折損及機身著地冒煙起火。
林聰利說，這次演習特別將受傷乘客及家屬情緒安撫也納入重點，並結合民間團體與國軍協助下共同出演，提升民眾的防災知識，希望以「防災重於救災、離災優於防災」的理念，來因應隨時可能發生的災害。
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