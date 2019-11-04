減碳加倍補助縮水？ 造林農民憂心樹木無人買

2019-11-04 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／即時報導



配合政府推動節能減碳平地造林，除農委會補助，雲林縣10年前更向台塑六輕爭取相對的加碼獎勵，每公頃造林20年可獲370萬元補助，後因中央政策改變，使每年補助愈領愈少，農民抱怨，樹長愈高，減碳效果加倍，補助卻縮水，他們更憂心所種樹木將來沒人買，可就虧大了。

農民黃銘家今天陳情指出，10年前政府推倡造林減碳，每公頃20年可獲農委會補助240萬元，為鼓勵造林，當年雲林縣府還向台塑六輕爭取相對獎勵金130萬元，合計370萬元，加上將來樹木也可出售，三項好處吸引不少農民投入，光是雲林就達一千多公頃。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃銘家說，補助總額370萬元雖沒變，但因前10年整地、樹苗成本高，政府逐年給的補助最高曾達到4萬多，後來遞減為兩萬多，但未來的10年更將縮為1萬多，愈領愈少，根本毫無利潤可言。

樹農說，他們所種羅漢松，從樹苗到長大成林，費了不少苦心，如今樹長大了，減碳效果愈好，但補助卻愈領愈少，尤其銷往大陸樹木也緊縮，價格滑落，將來一大片樹林賣不出去，看不到未來，移除又太可惜，當年大家也是配合政府才造林，期待政府能提高或延長補助，保障樹農。