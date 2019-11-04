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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

蘇治芬推動5G時尚農業 第一波智慧無人飛機起飛

2019-11-04 18:12聯合報 記者蔡維斌／即時報導

「農業也可以很時尚！」打造雲林農業首都有成的民進黨立委參選人蘇治芬，為讓新世代農民了解推行中的現代化「精進農業」，今天號召習農的大學生，闡釋新農業的未來，她強調，農業將走進智慧5G時代，從生產、田間管理到銷售均以科技管理，並結合生態美學，讓農業可以很時尚。

「5G時尚農業」今天推出第一波智慧無人機，請來國內最先進的無人機製造公司，展示無人直升機噴藥、施肥及空拍巡田等多項智慧功能，學生大開眼界，感觸時尚農業的美妙，學生說，以後種田只要盯著銀幕，搭配科技管理，1個人種幾甲地將輕鬆勝任。

蘇治芬今天發表「I am a farmer ！」時尚農業政策，邀請農委會相關主管和大學生對話，從農保到職災保險、農漁子弟助學金加碼，成績不設限可領1.3萬元，以及即將推行的農業退休制。

蘇治芬說，保險是給農民安心保障，未來更要輔導農民成為安全農產供應者、生鮮供應鏈的經營者、科技農業生產者，更結合智慧科技成為農業新貴，培養擁有創造農業美觀地景的能力，成為生態美學實踐者，所以未來新農業，將可以很時尚。

蘇治芬說，培育多元經營能力的農民已是世界趨勢，未來建構亞洲生鮮蔬果供應鏈，發展雲林成為亞洲農業矽谷，導入 5G 行動通訊，應用大數據與人工智慧，整合資訊流、物流、金流、商流、人才流，創建智慧農業，她建議農民多學英文，將來可直接到國際接訂單。

她說，雲林農業首都已打好基礎，未來以科技溫室、循環農業打造台灣最大的科技溫室生產基地及農業廢棄物集中處理園區，建立國家級業師認證，廣設農學院，推動六級產業生活圈，加強與 Global GAP 國際農產品接軌發展有機村，建構農村美學，振興農業女力，三代同堂守護農田，其樂融融。

蘇治芬鼓勵大學生要學會批判，從中激發更精進的農業思想，讓台灣農業好上加好。

無人直升機升空展開噴藥、施肥及空拍巡田，讓大學看到台灣5G時尚農業的精進。記者蔡...
無人直升機升空展開噴藥、施肥及空拍巡田，讓大學看到台灣5G時尚農業的精進。記者蔡維斌／攝影
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一群熱愛農業的大學生體驗5G時尚農業，感觸台灣農業的精進。記者蔡維斌／攝影
一群熱愛農業的大學生體驗5G時尚農業，感觸台灣農業的精進。記者蔡維斌／攝影
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無人直升機升空展開噴藥、施肥及空拍巡田，讓大學看到台灣5G時尚農業的精進。記者蔡...
無人直升機升空展開噴藥、施肥及空拍巡田，讓大學看到台灣5G時尚農業的精進。記者蔡維斌／攝影
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立委蘇治芬和大學生輕鬆對話，要學生學習批判，激發更高的農業思想。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬和大學生輕鬆對話，要學生學習批判，激發更高的農業思想。記者蔡維斌／攝影
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無人直升機升空展開噴藥、施肥及空拍巡田，讓大學看到台灣5G時尚農業的精進。記者蔡...
無人直升機升空展開噴藥、施肥及空拍巡田，讓大學看到台灣5G時尚農業的精進。記者蔡維斌／攝影
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立委蘇治芬和大學生擊掌，激勵新世代農民要作國家農業棟樑。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬和大學生擊掌，激勵新世代農民要作國家農業棟樑。記者蔡維斌／攝影
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農民蘇治芬

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