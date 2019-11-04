古坑咖啡豆提前一個月成熟 咖啡節9日登場
2019-11-04 17:33
聯合報 記者李京昇
／即時報導
今年暖冬讓台灣原生咖啡豆產地雲林提前成熟，品質好、產量穩定，雲林縣政府於11月9到17日將舉辦為期9天的「2019台灣國際咖啡節」，副縣長謝淑亞、縣府文化處長陳璧君等人今天邀大家參與咖啡盛會。
咖啡業者劉慶松說，他栽種約1.8公頃的咖啡豆，去年生果產量7噸，今年預估可有6噸產量，而今年初冬天溫度高，天氣較不冷，所以咖啡樹花開得多，豆子提前一個月成熟。
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另位業者徐健傑今年則推出12星座咖啡，他說，每個星座有其代表咖啡，像是處女座咖啡是厭氧發酵處理，酒香帶點細膩口感，就像是處女座有細膩的個性。
或像是天蠍座愛恨分明，他們推出的天蠍座咖啡，就是酸甜分明的口感，讓大家品嘗12星座不同風味的咖啡。
謝淑亞說，咖啡節以古坑鄉為基地，帶入五感體驗，安排一系列咖啡主題活動，包含有咖啡人說咖啡、國際咖啡論壇、咖啡野餐音樂會、咖啡創意市集及咖啡五感博物館等活動。
她表示，今年也遴選百家雲林優質咖啡館製作的咖啡地圖，並搭配消費抵用券，更結合國際設計大師蕭青陽，以咖啡為主題將世界地圖融入主視覺，來推廣古坑咖啡。
咖啡節活動將於11月9日下午2點在雲林古坑綠色隧道正式開幕，將集結在地咖啡業者與店家，由十大咖啡職人介紹在地故事，從栽種到烘培、再從銷售到認證，讓遊客認識台灣咖啡的文化與精神。
另，在華山國小也舉辦一系列咖啡活動，包含有全國烘豆大賽、小小咖啡達人手沖比賽、農民市集、咖啡美食館、咖啡體驗館等，活動詳情請至雲林縣文化旅遊網及慢遊雲林粉絲專頁查詢。
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