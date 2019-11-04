台南秋行軍蟲緊急防治會議 防檢局：藥物有效
2019-11-04 17:32
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
台南市玉米田遭受秋行軍蟲肆虐，疫情擴散26個行政區，台南市政府農業局今天下午邀集農委會動植物防疫檢疫局、農糧署南區分署、台南區農業改良場及各區公所召開緊急防治會議，市長黃偉哲呼籲請農友加強田間巡查並即時通報防治。
農委會動植物防疫檢疫局表示，經委託四所大學植物醫師團隊執行緊急防治藥劑填間藥效試驗，證實在正確使用情況，公告藥劑均有良好防治成效，呼籲農友加強田間巡查，發現有秋行軍蟲蹤跡即早通報，正確防治，才能有效控制疫情。
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台南市今年6月傳出秋行軍蟲害，各地陸續傳出蟲害，黃偉哲上月第一時間即動支墊付款給市府農業局運用，農業局今舉行的「秋行軍蟲緊急防治會議」，各單位共商因應對策，一致認為加速通報為害地段鑑定工作為首要工作，經鑑定確診為害地段，爾後毗鄰農地再有新增案例，農民向區公所通報後即可領取防治藥劑進行防治。
除藥劑發放，農業局並督促各區公所針對108年二期作申報休耕農地加速完成翻耕查核工作，杜絕秋行軍蟲繁殖溫床。
農業局表示，目前秋行軍蟲防治仍屬第二階段強制噴藥，防治藥劑與第一次施藥工資由政府負擔，農業局選用有「18.4%剋安勃SC」及「11.7%賜諾特SC」等藥劑，供農民輪替使用，避免秋行軍蟲產生抗藥性。
而針對種植有機玉米的農民，農業局另提供「48.1%蘇力菌WG」或「54%鮎澤蘇力菌NB-200 WG」供農民防治使用；農民如有農藥代噴需求，各區農會有提供代噴業者媒合服務，歡迎請有代噴需求農民廣為利用。
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