嘉市因應鐵路高架化 都市先期規畫出爐了

2019-11-04 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／即時報導



嘉義市鐵路高架化在即，市府都市發展處已對都市縫合提出「先期規畫」，除了鐵路廊道左右各800公尺，會有各項都市計畫帶動發展外，將建議中央在嘉義產業創新研發中心附近，增設一車站，結合智慧園區並帶動周圍工業區的轉型，先期規畫的報告審核通過後也將在明年初公布。

嘉義市都發處、教育處和地政處等單位今天在議會提出工作報告，市議員鄭光宏說，鐵路高架化是翻轉嘉義市的契機，必須提高「都市計畫縫合」、「站區開發」及「路廊使用」，因為對市民來說，鐵路高架化後的周邊開發，才是他們所重視的。

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鄭光宏說，過去因鐵路切割成東、西區，造成兩側都市發展失衡，未來鐵路高架化，將有5座鐵路平交道消失，北興、博愛和嘉雄陸橋打除，文化路與興業西路地下道也將填平，未來透過商業規畫，嘉義市區域發展將更為均衡。

都發處長顏聰玲說，目前先期規畫的各個車站為核心區域，嘉北車站周邊將整合嘉義基督教醫院周邊地區，以及規畫嘉北產業園區提升後湖工業區機能；北門車站周邊則是打造阿里山觀光門戶區，嘉義車站則是要創造嘉義地標，周邊帶動複合式的產業發展。

顏聰玲說，北回車站則是透過北回歸線及周邊農田，形塑休閒遊憩起始點，另外增設的嘉創車站，附近是工業區用地，將結合嘉創中心帶動附近科技發展。

內政部今年9月10日審議通過嘉義車站和嘉北車站的周邊土地，從「鐵路用地」變更為「車站專用區」，未來朝向複合式商業經營，以站區為中心帶動周邊蛋白區發展。