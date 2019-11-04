經費有著落 雲林籽公園興建風雨籃球場
2019-11-04 16:58
聯合報 記者陳雅玲
／即時報導
雲林縣斗六市府前街的籽公園籃球場年久失修，縣政府向中央提出「籽公園籃球場風雨球場興建工程」計畫，上周獲核定經費補助，將全面改善球場環境。
雲林縣副縣長謝淑亞、縣府教育處副處長林慧蓉、斗六市長林聖爵、斗六市民代表會主席胡克勤、副主席黃尤美、代表石豐瑋等人，今天在籽公園籃球場舉辦記者會，宣布好消息，將改善籽公園籃球場，可望提升民眾使用安全及品質。
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謝淑亞表示，籽公園內4面籃球場，全年開放，使用率相當高，是青少年朋友打球的最愛，但球場需要修繕的地方很多，且很多球友希望雨天、豔陽下想打球時，有個擋風遮雨的地方，今年4月縣府透過向教育部體育署「營造優質友善運動設施計畫」申請提出「籽公園籃球場風雨球場興建工程」計畫，於上周獲體育署回函答覆，由中央補助1360萬、縣府自籌640萬，共計2000萬，改善籽公園籃球場。
謝淑亞指出，籽公園重建工程計畫改善項目，包含鋼構工程、球場鋪面壓克力地坪，新設不銹鋼籃球架，夜間照明設備等等，更在北側的兩面球場，再加屋頂，成為風雨球場，並預留太陽能板空間與管線，提供加裝太陽能光電板，讓球場用電可以自給自足。
斗六市長林聖爵也指出，斗六籽公園籃球場是市內第二座規劃中的風雨籃球場，感謝縣府等各方支持，目前更陸續規畫於斗六鎮南國小、久安國小建置第三及第四座風雨球場，將斗六打造成為一座運動城市，透過完善風雨籃球場規劃，讓青少年朋友都能享有正面運動休閒好去處。
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