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西螺農會遭爆募款藍營 發起人：自由樂捐無強迫

2019-11-04 16:53聯合報 記者李京昇／即時報導

臉書社團《雲林公民行動聯盟》爆料，雲林西螺農會一名員工擔心職場壓力，捐款1千元給國民黨總統參選人韓國瑜、雲林山線立委參選人謝淑亞，引發討論。

農會張姓募款發起人今天澄清，確實有募款一事，但是贊助韓國瑜、謝淑亞聯合後援會，並非給參選人，而且是自由捐贈，捐款採匿名制，目前只收到4名主管捐出8千元，根本沒有所謂的員工捐款1千。

臉書社團提到該名員工表示，張姓發起人要同事們站出來捐款，並提到總幹事捐1萬元、主任們捐2000元，他在這種氛圍上班感到不愉快，但不敢表達出來，只好捐1千元。

謝淑亞則說，個人有一個募款帳號，不過資訊都是公開，其他人或單位的募款和她沒有直接關係，針對募款等不實傳言，最近連她個人臉書PO照片都被攻擊，她認為選舉不該無所不黑，不想理會言與抹黑。

雲林縣選舉委員會總幹事陳良駿表示，選舉將至民間社團或民眾都可以捐贈給自己支持的政治獻金給政黨或參選人，不過得符合《政治獻金法》明定的相關規範。

他說，此次有民眾或社團法人，以農會的名義發動內部募款，捐贈給「參選人後援會」，是否有違法相關法令，選委會目前無法認定，不過若有人舉辦，選委會將呈上給監察院認定。

雲林山線立委參選人謝淑亞（左三）面對募款傳言感到無奈與憤怒。記者李京昇／攝影
雲林山線立委參選人謝淑亞（左三）面對募款傳言感到無奈與憤怒。記者李京昇／攝影
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臉書社團《雲林公民行動聯盟》爆料，雲林西螺農會一名員工擔心職場壓力，捐款1千元給...
臉書社團《雲林公民行動聯盟》爆料，雲林西螺農會一名員工擔心職場壓力，捐款1千元給國民黨總統參選人韓國瑜、雲林山線立委參選人謝淑亞。圖／擷取至臉書社團《雲林公民行動聯盟》
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募款捐款韓國瑜謝淑亞2020選舉

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