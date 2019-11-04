台灣民營首家 頑皮世界加入東南亞動物園協會
2019-11-04 16:21
聯合報 記者謝進盛
／即時報導
成立已25年的台南學甲頑皮世界野生動物園傳出喜訊；東南亞動物園協會（SEAZA）今正式行文，確定成為該協會在台灣第一家核准通過的民營野生動物園。
頑皮世界野生動物園董事長徐崇雄說，去年三月向東南亞唯一的區域性動物園組織東南亞動物園協會（SEAZA）提出申請，其代表了東南亞大約九十個不同的音樂學院和動物園，經會員國一致表決通過。
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頑皮世界野生動物園不但是亞洲第一座野生動物園，也是台灣第一家獲頒旅遊標章榮耀的動物園，更是東南亞動物園協會(SEAZA)在台灣第一家民營野生動物園。
他說，頑皮世界野生動物園兼具研究、保育、娛樂和教育等綜合功能，園區面積廣達20公頃，飼養了300多種野生動物，來自全球五大洲。另外，還有多項動物表演秀，經過耐心訓練，許多動物都能與人們產生良好的互動。
其中，頑皮世界兩棲爬蟲博物館是，號稱東南亞最大的兩棲爬蟲博物館，有來自全世界各國珍貴稀奇200多種兩棲爬蟲類。浣熊館裡有長鼻浣熊、短尾浣熊、熊狸等不同品種的浣熊，龍貓館內有由南美智利北部安地斯山脈所引進的龍貓，學名為「絨鼠」，目前已被保育團體列為瀕臨絕種動物，非常珍貴。
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