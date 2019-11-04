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台南公共設施私有土地大解編 超過1萬名地主受惠

2019-11-04 15:38聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

全台公共設施保留地大解編，台南市目前已經展開相關作業，預計到後年中可以完成全市用地解編，預計將解編528公頃的私有公共設施保留地，受惠的地主超過1萬人。

台南市都發局今天舉辦記者會公布這項消息，市長黃偉哲在場宣布，他表示，過去因為政府沒有錢能夠徵收這些公共設施，土地被劃為公共設施後，等於判了死刑，很多人等了四、五十年，都沒有等到徵收，如今解編等於是在漫長的隧道裡面，民眾終於看到曙光。

台南市政府10月31日公告公開展覽全市17處都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討， 之後將陸續前往各區舉辦說明會。    

黃偉哲表示，目前正同步進行各都市計畫區定期性通盤檢討及辦理公共設施用地專案通盤檢討，以解決公設保留地問題。本次公開展覽原市轄區、鹽水、白河、玉井、佳里及新市等17處計畫區共解編約172公頃公設用地，項目以公園、兒童遊樂場、學校、綠地及市場、機關用地為主。

其餘計畫區明年度陸續公展後預計解編47公頃，將有超過1萬名地主因此受惠，由於公展之後還必須要進都委會審議，再送中央核定，預計在後年中能夠全部完成相關作業。

而目前辦理中各都市計畫區定期通盤檢討預計解編309公頃，合計可以解決全市約528公頃私有公共設施保留地，充分展現市府維護民眾權益的決心，也可望減少約1500億用地取得費用。  

都市發展局局長莊德樑指出，本次優先解編對象，以互補性替代性較高的公園綠地兒童遊樂場、因應少子化已無設校需求的學校用地、配合時代變遷無須保留的市場及機關用地等項目為主。    

惟私有地如屬於具有系統性及公共通行功能如河川溝渠道路用地、早年已依獎勵投資或多目標辦法興闢完成公共設施用地、事業單位或相關法人團體所持有及因應其他政策需求專案辦理者，則暫不納入本次專案檢討範圍。    

都發局強調，公共設施解編後依照內政部指導原則優先採取跨區公辦市地重劃方式開發，透過市地重劃共同負擔，可以興闢完成約125公頃公共設施，這些設施以道路、公園、兒童遊樂場及停車場用地為主；不僅可以解決地主長年土地使用受限問題，並經由市地重劃整體開發後，也可以改善市容景觀、提升社區環境品質與連外交通便利性，促進地區發展。

台南市長黃偉哲今天宣布全市公共設施土地解編。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲今天宣布全市公共設施土地解編。記者修瑞瑩／攝影
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都市計畫黃偉哲

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