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八田與一紀念園區 日式建築群整修新體驗

2019-11-04 15:29中央社 台南4日電

西拉雅國家風景區管理處將位於烏山頭水庫北側的八田與一紀念園區日式建築群整修後，引進日式點心、茶道、古琴等業者進駐，除了吸引遊客，也成為學校戶外教學的熱門地點。

長榮女中今天安排餐飲科第一屆茶飲文化特色班的學生前往園區進行戶外教學，除了學習茶點製作、泡茶技巧，也希望學生從中學習業者的經營手法及創意表現。

學生們從茶道文化、茶具擺放、泡茶動作及儀態等，進行完整的體驗教學。隨後品嘗自己泡的台灣高山茶，再搭配剛完成的日式茶點，直呼這樣的課程好特別。

長榮女中校長蔡玉敏表示，長榮女中姐妹校、與八田與一同樣來自日本石川縣的北陸學院，每年來台灣參訪時，都會安排學生前往八田與一紀念園區巡禮及追思。因為這層淵源，長女特別安排第一屆茶飲文化班的學生前往園區進行戶外教學。

蔡玉敏指出，茶飲文化班與一般餐飲科教學有些許不同，在基礎中西餐課程裏，融入了茶點、茶餐、茶飲及茶道文化。除了戶外教學，學校也鼓勵學生多參與活動或競賽，可以精進技藝，多了解業界生態。

八田與一紀念園區位於烏山頭水庫北側，是為了紀念嘉南大圳的建造者八田與一所建立的，紀念園區的建築在2009年翻修。歷經2年，在2011年正式啟用，為忠實呈現原貌，當時修復工程的技師還遠赴八田與一的故鄉、日本石川縣做為建築的依據，並引進日本的木匠技術來建造此園區。

八田與一日式建築

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