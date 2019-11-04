八田與一紀念園區 日式建築群整修新體驗

2019-11-04 15:29 中央社 台南4日電



西拉雅國家風景區管理處將位於烏山頭水庫北側的八田與一紀念園區日式建築群整修後，引進日式點心、茶道、古琴等業者進駐，除了吸引遊客，也成為學校戶外教學的熱門地點。

長榮女中今天安排餐飲科第一屆茶飲文化特色班的學生前往園區進行戶外教學，除了學習茶點製作、泡茶技巧，也希望學生從中學習業者的經營手法及創意表現。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

學生們從茶道文化、茶具擺放、泡茶動作及儀態等，進行完整的體驗教學。隨後品嘗自己泡的台灣高山茶，再搭配剛完成的日式茶點，直呼這樣的課程好特別。

長榮女中校長蔡玉敏表示，長榮女中姐妹校、與八田與一同樣來自日本石川縣的北陸學院，每年來台灣參訪時，都會安排學生前往八田與一紀念園區巡禮及追思。因為這層淵源，長女特別安排第一屆茶飲文化班的學生前往園區進行戶外教學。

蔡玉敏指出，茶飲文化班與一般餐飲科教學有些許不同，在基礎中西餐課程裏，融入了茶點、茶餐、茶飲及茶道文化。除了戶外教學，學校也鼓勵學生多參與活動或競賽，可以精進技藝，多了解業界生態。

八田與一紀念園區位於烏山頭水庫北側，是為了紀念嘉南大圳的建造者八田與一所建立的，紀念園區的建築在2009年翻修。歷經2年，在2011年正式啟用，為忠實呈現原貌，當時修復工程的技師還遠赴八田與一的故鄉、日本石川縣做為建築的依據，並引進日本的木匠技術來建造此園區。