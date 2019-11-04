親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本著名景點白川鄉合掌村火警！ 消防車警笛大作

用路人注意 台1線327K今晚起整修到20日

2019-11-04 14:48聯合報 記者周宗禎／即時報導

車輛流量很大的台1線，因327K至329K台南市永康路段路面破損，今晚開始將整修，警方提醒留意通行安全，並提供「改道路線圖」，呼籲民眾參考改道。

公路總局第五區養護工程處新化工務段，預計今天11月4日至11月20日，夜間9點30分至隔天清晨6點30分整修台一線路面（遇周六、日不施工)，「路面整修工程」在台南市永康區中正北路段。

轄區永康警分局因因施工地點車流量大，現場必須交通管制，呼籲民眾除非必要盡可能繞道，節省行車時間且可避免影響施工。

警方表示，施工範圍可分為南下與北上兩部分，南下在永康區中正南、北路，永安路至正南五街區間；北上在永康區中正南、北路，正南五街至高速公路北上匝道區間。

警方指出，雖為夜間施工，但上述路段仍為往返市區重要道路，建議用路人提前避開中正南、北路施工路段，使用周邊替代道路通行。

中正南、北路施工路段於施工期間會採單線雙向方式疏導車流通行，施工單位提醒用路人配合現場指揮人員交通管制措施、遵守交通規則、保護自身交通安全、避免事故發生。

警方提供「改道路線圖」，呼籲民眾參考改道。記者周宗禎／攝影
警方提供「改道路線圖」，呼籲民眾參考改道。記者周宗禎／攝影
分享

相關新聞

荔枝、龍眼減產有錢買不到 林內鄉率先全台發捕蟲神器

2019-11-04 13:17

部立嘉義醫院成立日照中心 公費最高補助3萬多元

2019-11-04 13:13

影／嘉議員質疑太陽能光電板汙染 籌專案小組監督

2019-11-04 12:29

「西螺風華」攝影比賽 展現小鎮優雅風情

2019-11-04 11:58

嘉縣夢想+1最終場 是結束但也是開始

2019-11-04 01:04

10月禁用 養蚵仍見裸用保麗龍 南市：先勸導 過改善期限便罰款

2019-11-03 23:57

漁民竊電亂象 藍綠出招搶票

2019-11-03 23:46

嘉縣科技漁民 「智能養蝦」省電費

2019-11-03 23:43

北台南家扶愁經費 癌農連3年捐柑義賣

2019-11-03 23:33

黑金商機大 佳里添連鎖咖啡店

2019-11-03 23:30

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

紙風車劇團今晚在台南演出 王定宇：親子共享藝術饗宴

2019-11-03 21:14

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

嘉縣新住民學管樂 融入社區活動

2019-11-03 20:04

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

黃偉哲：不管黑白胖瘦 人民要的是會做事的人

2019-11-03 17:54

影／北台南家扶經費短絀 癌農連3年捐百箱椪柑義賣

2019-11-03 16:27

繪出眼前的老屋 朴子清木屋速寫體驗活動

2019-11-03 16:14

百年歷史「牛墟」 重返雲林北港橋下

2019-11-03 14:39

「混障」雲林公益演出 斗六溫馨夜

2019-11-03 14:34

東北季風吹 雲林烏魚文化節熱鬧登場

2019-11-03 12:47

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

影／好噁！年輕人深夜在他人攤位拉屎 店家氣：太缺德

2019-11-03 16:46

性騷擾「學姐」黃瀞瑩？ 劉嘉仁今主動請辭接受調查

2019-11-04 13:16

郵輪客見基隆的第一視角 昔日遊民坦腹睡如今開咖啡館

2019-11-03 17:55

太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食

2019-11-03 18:29

林姿妙參加陳定南紀念音樂會卻個資外洩 陳子深夜道歉

2019-11-04 09:36

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

田尾「台版波波草」遭破壞 園主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

鳳山泳池大漲價 市民怒轟只有花大錢、沒有發大財

2019-11-04 10:52

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

帝國製糖廠台中所修復 12月18日開張

2019-11-04 00:01

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

三重「白綠激戰」成綠營艱困區？ 柯文哲：給市民決定

2019-11-03 16:46

嘉縣夢想+1最終場 是結束但也是開始

2019-11-04 01:04

黃捷批韓巿府青年政策頻跳票：年輕人這麼好騙？

2019-11-04 13:18

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

味全龍改去新竹？葉匡時：領隊說還是會爭取高雄主場

2019-11-04 10:52

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

秋季限定粉紅美景 新北這2地點賞花最驚人

2019-11-04 11:16

高雄繩索救援隊KRRT 24名超威消防大男孩組隊屢得名

2019-11-04 01:05

衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠

2019-11-03 23:46

新北投穿浴衣逛街享優惠 浴衣設計大賞「沐夏」奪冠

2019-11-03 15:59

大龍市場明試營運 發限量入厝甜湯圓

2019-11-04 10:18

餐飲、生態、百貨 台中老糖廠新亮點

2019-11-04 00:07

南迴改禁行重機 車友擬通車日抗議

2019-11-03 23:54

夢幻翠池畔赫見排遺轟炸 「黃金白花」汙染環境

2019-11-04 10:58

新北今年最後一場未婚聯誼 手作餅乾11對配對成功

2019-11-03 17:50

黃偉哲：不管黑白胖瘦 人民要的是會做事的人

2019-11-03 17:54

宋鎮邁中山綠廊 捷運口景觀台吸睛

2019-11-03 21:42

獎勵容積停車位 桃園市7385個未開放

2019-11-04 00:20

熱血攝影師義拍被當詐騙 義拍6年來成學生的知心哥哥

2019-11-04 10:24

迎戰2020東奧 日議員學者至高醫大取經登革熱防治經驗

2019-11-03 22:35

台東海端鄉天龍吊橋橫跨霧鹿溪 歷史建築封橋整修中

2019-11-04 11:11

哈瑪星濱線祭 2噸漁船相當吸睛

2019-11-04 00:06

不只車位 開放空間也讓桃市頭疼

2019-11-04 00:21

快搶！ 宜蘭秋冬遊再獲8千萬補助

2019-11-03 23:38

李昆澤晚會陳菊高歌 蔡英文到場支持

2019-11-03 19:23

三重助選李旻蔚 柯文哲：台風穩健盼給年輕人機會

2019-11-03 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top