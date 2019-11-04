用路人注意 台1線327K今晚起整修到20日
2019-11-04 14:48
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
車輛流量很大的台1線，因327K至329K台南市永康路段路面破損，今晚開始將整修，警方提醒留意通行安全，並提供「改道路線圖」，呼籲民眾參考改道。
公路總局第五區養護工程處新化工務段，預計今天11月4日至11月20日，夜間9點30分至隔天清晨6點30分整修台一線路面（遇周六、日不施工)，「路面整修工程」在台南市永康區中正北路段。
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轄區永康警分局因因施工地點車流量大，現場必須交通管制，呼籲民眾除非必要盡可能繞道，節省行車時間且可避免影響施工。
警方表示，施工範圍可分為南下與北上兩部分，南下在永康區中正南、北路，永安路至正南五街區間；北上在永康區中正南、北路，正南五街至高速公路北上匝道區間。
警方指出，雖為夜間施工，但上述路段仍為往返市區重要道路，建議用路人提前避開中正南、北路施工路段，使用周邊替代道路通行。
中正南、北路施工路段於施工期間會採單線雙向方式疏導車流通行，施工單位提醒用路人配合現場指揮人員交通管制措施、遵守交通規則、保護自身交通安全、避免事故發生。
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