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荔枝、龍眼減產有錢買不到 林內鄉率先全台發捕蟲神器

2019-11-04 13:17聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

今年害蟲荔枝椿象危害嚴重，造成荔枝、龍眼產量大減，有錢也買不到，雲林縣林內鄉公所提早展開防治，趁著荔枝椿象在冬眠期，今天發放「捕蟲神器」、防護帽給鄉民，並教導鄉民如何抓蟲，希望明年荔枝、龍眼產季，不再有錢吃不到。

林內鄉公所今天邀請苗栗區農業改良場博士吳怡慧教導農友防治荔枝椿象，吳怡慧表示，荔枝椿象每次產卵14顆，每隻可產10次卵，過去都是採取剪掉卵片的方式防治，林內鄉公所發放捕蟲網進行物理性防治，是全台第一次。

荔枝椿象的噴出毒液會讓人的皮膚產生燒灼感、潰爛，對龍眼、荔枝等無患子科植物危害嚴重，若能提早防治，可將農友損害降到最低，且物理性防治費用低，相較用藥防治對環境危害更小。

林內鄉長張維崢表示，公所準備500組捕蟲網及防護帽給民眾，只要將一般捕蟲網的網子套上塑膠袋，裡面噴灑醋酸，以竹竿敲擊樹上荔枝椿象聚集處，捕蟲網就能接住掉落的荔枝椿象，快速又簡單。

林內鄉林北村長連順祥表示，今年山區荔枝、龍眼幾乎沒有收成，「有錢也吃不到」，希望藉由這次提早防治，農民損失降低，明年可以品嘗到香甜的荔枝、龍眼。

林內鄉公所提供的防護帽、捕蟲網限量500組，有需要的民眾可到公所領取，送完為止。

今年害蟲荔枝椿象危害嚴重，造成荔枝、龍眼產量大減，有錢也買不到，雲林縣林內鄉公所...
今年害蟲荔枝椿象危害嚴重，造成荔枝、龍眼產量大減，有錢也買不到，雲林縣林內鄉公所提早展開防治，趁著荔枝椿象在冬眠期，鄉長張維崢今天發放「捕蟲神器」、防護帽給鄉民，呼籲鄉民提早防治，降低損失。記者陳雅玲／攝影
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今年害蟲荔枝椿象危害嚴重，造成荔枝、龍眼產量大減，有錢也買不到，雲林縣林內鄉公所...
今年害蟲荔枝椿象危害嚴重，造成荔枝、龍眼產量大減，有錢也買不到，雲林縣林內鄉公所提早展開防治，趁著荔枝椿象在冬眠期，鄉長張維崢（中）今天發放「捕蟲神器」、防護帽給鄉民，呼籲鄉民提早防治，降低損失。記者陳雅玲／攝影
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今年害蟲荔枝椿象危害嚴重，造成荔枝、龍眼產量大減，有錢也買不到，雲林縣林內鄉公所...
今年害蟲荔枝椿象危害嚴重，造成荔枝、龍眼產量大減，有錢也買不到，雲林縣林內鄉公所提早展開防治，趁著荔枝椿象在冬眠期，鄉長張維崢今天發放「捕蟲神器」、防護帽給鄉民，呼籲鄉民提早防治，降低損失。記者陳雅玲／攝影
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今年害蟲荔枝椿象危害嚴重，造成荔枝、龍眼產量大減，有錢也買不到，雲林縣林內鄉公所提早展開防治，趁著荔枝椿象在冬眠期，今天發放「捕蟲神器」、防護帽給鄉民，呼籲鄉民提早防治，降低損失。記者陳雅玲／攝影
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今年害蟲荔枝椿象危害嚴重，造成荔枝、龍眼產量大減，有錢也買不到，雲林縣林內鄉公所提早展開防治，趁著荔枝椿象在冬眠期，今天發放「捕蟲神器」、防護帽給鄉民，呼籲鄉民提早防治，降低損失。記者陳雅玲／攝影
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荔枝椿象

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