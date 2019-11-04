荔枝、龍眼減產有錢買不到 林內鄉率先全台發捕蟲神器

2019-11-04 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



今年害蟲荔枝椿象危害嚴重，造成荔枝、龍眼產量大減，有錢也買不到，雲林縣林內鄉公所提早展開防治，趁著荔枝椿象在冬眠期，今天發放「捕蟲神器」、防護帽給鄉民，並教導鄉民如何抓蟲，希望明年荔枝、龍眼產季，不再有錢吃不到。

林內鄉公所今天邀請苗栗區農業改良場博士吳怡慧教導農友防治荔枝椿象，吳怡慧表示，荔枝椿象每次產卵14顆，每隻可產10次卵，過去都是採取剪掉卵片的方式防治，林內鄉公所發放捕蟲網進行物理性防治，是全台第一次。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

荔枝椿象的噴出毒液會讓人的皮膚產生燒灼感、潰爛，對龍眼、荔枝等無患子科植物危害嚴重，若能提早防治，可將農友損害降到最低，且物理性防治費用低，相較用藥防治對環境危害更小。

林內鄉長張維崢表示，公所準備500組捕蟲網及防護帽給民眾，只要將一般捕蟲網的網子套上塑膠袋，裡面噴灑醋酸，以竹竿敲擊樹上荔枝椿象聚集處，捕蟲網就能接住掉落的荔枝椿象，快速又簡單。

林內鄉林北村長連順祥表示，今年山區荔枝、龍眼幾乎沒有收成，「有錢也吃不到」，希望藉由這次提早防治，農民損失降低，明年可以品嘗到香甜的荔枝、龍眼。