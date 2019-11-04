部立嘉義醫院成立日照中心 公費最高補助3萬多元

2019-11-04 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



衛生福利部嘉義醫院成立活力園全責式日照中心，推動長照2.0，從復健、治療、養生到托老全部包辦，且依失能等級每月公費補助最高3萬6千餘元，希望讓家人帶長輩來中心後，能安心上班，無後顧之憂。

衛福部長陳時中、嘉義市長黃敏惠和嘉義醫院長黃元德等人今天參與日照中心揭牌儀式，並參訪日照中心，與長者們一同做運動，中心前身是日間留院病房，改建後共有290平方公尺大小，設有交誼廳、視聽室、各式運動器材和無障礙廁所等。

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陳時中說，長照2.0政策後，經費從往年50億，增加到今年300多億，明年會增加到400億，規畫從居家、社區、門診、住院、銜接出院到日間型照護機構，希望是一條龍式服務，部立醫院嘉義醫院是協助政府推動將醫療與長照體系接軌的重要指標。

院方說，78歲方姓老翁平時住在嘉義縣中埔山區，因患有慢性病需定期就醫，每次就醫皆需子女接送，近日參觀日照中心發現硬體設備新穎，課程多元還有健康促進運動，又有專人陪同就醫，加入中心後現在每天都期待來。

黃敏惠說，嘉市雖然不像鄰近縣市高齡化如此嚴重，但嘉義市仍肩負責任，希望提供周邊縣市更多失能、失智的長照服務，以因應高齡化海嘯的來臨。

黃元德說，日照中心可同時服務30名失能長輩，提供全人照護與關懷，設計多元活動與復健計畫，活化長輩身心機能，減緩退化速度，並打造溫馨舒適的環境，讓長輩有「家」的感覺。

院方也將於社區中開辦巷弄C據點及失智社區服務據點，串連嘉義縣市長照服務網提供個案及家庭照顧者多元需求服務，希望能藉由多年來的在地專業醫療服務經驗開創嶄新的日間照顧模式，建置以長者為中心的照顧網絡。