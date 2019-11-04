親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

性騷擾「學姊」黃瀞瑩？劉嘉仁今主動請辭接受調查

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

部立嘉義醫院成立日照中心 公費最高補助3萬多元

2019-11-04 13:13聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

衛生福利部嘉義醫院成立活力園全責式日照中心，推動長照2.0，從復健、治療、養生到托老全部包辦，且依失能等級每月公費補助最高3萬6千餘元，希望讓家人帶長輩來中心後，能安心上班，無後顧之憂。

衛福部長陳時中、嘉義市長黃敏惠和嘉義醫院長黃元德等人今天參與日照中心揭牌儀式，並參訪日照中心，與長者們一同做運動，中心前身是日間留院病房，改建後共有290平方公尺大小，設有交誼廳、視聽室、各式運動器材和無障礙廁所等。

陳時中說，長照2.0政策後，經費從往年50億，增加到今年300多億，明年會增加到400億，規畫從居家、社區、門診、住院、銜接出院到日間型照護機構，希望是一條龍式服務，部立醫院嘉義醫院是協助政府推動將醫療與長照體系接軌的重要指標。

院方說，78歲方姓老翁平時住在嘉義縣中埔山區，因患有慢性病需定期就醫，每次就醫皆需子女接送，近日參觀日照中心發現硬體設備新穎，課程多元還有健康促進運動，又有專人陪同就醫，加入中心後現在每天都期待來。

黃敏惠說，嘉市雖然不像鄰近縣市高齡化如此嚴重，但嘉義市仍肩負責任，希望提供周邊縣市更多失能、失智的長照服務，以因應高齡化海嘯的來臨。

黃元德說，日照中心可同時服務30名失能長輩，提供全人照護與關懷，設計多元活動與復健計畫，活化長輩身心機能，減緩退化速度，並打造溫馨舒適的環境，讓長輩有「家」的感覺。

院方也將於社區中開辦巷弄C據點及失智社區服務據點，串連嘉義縣市長照服務網提供個案及家庭照顧者多元需求服務，希望能藉由多年來的在地專業醫療服務經驗開創嶄新的日間照顧模式，建置以長者為中心的照顧網絡。

部立醫院長照中心服務時間周一到周五，上午8點到下午5點，公費補助對象有失能65歲以上長者、50歲到64歲身心障礙者、失能且獨居的長者和家中無人照料的長者等，詳請可撥打電話（05）2319090#2642。

日照中心寬敞明亮，並設有各式運動器材。記者李承穎／攝影
日照中心寬敞明亮，並設有各式運動器材。記者李承穎／攝影
分享
嘉義醫院日照中心今天揭牌，嘉義市長黃敏惠、衛福部長陳時中等人參與。記者李承穎／攝...
嘉義醫院日照中心今天揭牌，嘉義市長黃敏惠、衛福部長陳時中等人參與。記者李承穎／攝影
分享
部立嘉義醫院的日照中心，設計多種課程讓長輩活動筋骨。記者李承穎／攝影
部立嘉義醫院的日照中心，設計多種課程讓長輩活動筋骨。記者李承穎／攝影
分享
嘉義醫院長黃元德（後排右一）、嘉義市長黃敏惠（後排右二）和衛福部長陳時中（後排右...
嘉義醫院長黃元德（後排右一）、嘉義市長黃敏惠（後排右二）和衛福部長陳時中（後排右四）等人與長輩互動。記者李承穎／攝影
分享

長照

相關新聞

荔枝、龍眼減產有錢買不到 林內鄉率先全台發捕蟲神器

2019-11-04 13:17

影／嘉議員質疑太陽能光電板汙染 籌專案小組監督

2019-11-04 12:29

「西螺風華」攝影比賽 展現小鎮優雅風情

2019-11-04 11:58

嘉縣夢想+1最終場 是結束但也是開始

2019-11-04 01:04

10月禁用 養蚵仍見裸用保麗龍 南市：先勸導 過改善期限便罰款

2019-11-03 23:57

漁民竊電亂象 藍綠出招搶票

2019-11-03 23:46

嘉縣科技漁民 「智能養蝦」省電費

2019-11-03 23:43

北台南家扶愁經費 癌農連3年捐柑義賣

2019-11-03 23:33

黑金商機大 佳里添連鎖咖啡店

2019-11-03 23:30

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

紙風車劇團今晚在台南演出 王定宇：親子共享藝術饗宴

2019-11-03 21:14

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

嘉縣新住民學管樂 融入社區活動

2019-11-03 20:04

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

黃偉哲：不管黑白胖瘦 人民要的是會做事的人

2019-11-03 17:54

影／北台南家扶經費短絀 癌農連3年捐百箱椪柑義賣

2019-11-03 16:27

繪出眼前的老屋 朴子清木屋速寫體驗活動

2019-11-03 16:14

百年歷史「牛墟」 重返雲林北港橋下

2019-11-03 14:39

「混障」雲林公益演出 斗六溫馨夜

2019-11-03 14:34

東北季風吹 雲林烏魚文化節熱鬧登場

2019-11-03 12:47

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

影／好噁！年輕人深夜在他人攤位拉屎 店家氣：太缺德

2019-11-03 16:46

郵輪客見基隆的第一視角 昔日遊民坦腹睡如今開咖啡館

2019-11-03 17:55

田尾「台版波波草」遭破壞 園主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食

2019-11-03 18:29

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

年平均遊客量135萬人次 花蓮鯉魚潭要蓋觀光旅館

2019-11-03 14:55

林姿妙參加陳定南紀念音樂會卻個資外洩 陳子深夜道歉

2019-11-04 09:36

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

鳳山泳池大漲價 市民怒轟只有花大錢、沒有發大財

2019-11-04 10:52

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

新北第1家新北運動聚點 訓練馬拉松跑者健康跑

2019-11-03 13:56

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

帝國製糖廠台中所修復 12月18日開張

2019-11-04 00:01

性騷擾「學姐」黃瀞瑩？ 劉嘉仁今主動請辭接受調查

2019-11-04 13:16

三重「白綠激戰」成綠營艱困區？ 柯文哲：給市民決定

2019-11-03 16:46

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

嘉縣夢想+1最終場 是結束但也是開始

2019-11-04 01:04

味全龍改去新竹？葉匡時：領隊說還是會爭取高雄主場

2019-11-04 10:52

衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠

2019-11-03 23:46

新北投穿浴衣逛街享優惠 浴衣設計大賞「沐夏」奪冠

2019-11-03 15:59

秋季限定粉紅美景 新北這2地點賞花最驚人

2019-11-04 11:16

高雄繩索救援隊KRRT 24名超威消防大男孩組隊屢得名

2019-11-04 01:05

南迴改禁行重機 車友擬通車日抗議

2019-11-03 23:54

餐飲、生態、百貨 台中老糖廠新亮點

2019-11-04 00:07

夢幻翠池畔赫見排遺轟炸 「黃金白花」汙染環境

2019-11-04 10:58

黃偉哲：不管黑白胖瘦 人民要的是會做事的人

2019-11-03 17:54

新北今年最後一場未婚聯誼 手作餅乾11對配對成功

2019-11-03 17:50

宋鎮邁中山綠廊 捷運口景觀台吸睛

2019-11-03 21:42

大龍市場明試營運 發限量入厝甜湯圓

2019-11-04 10:18

獎勵容積停車位 桃園市7385個未開放

2019-11-04 00:20

迎戰2020東奧 日議員學者至高醫大取經登革熱防治經驗

2019-11-03 22:35

哈瑪星濱線祭 2噸漁船相當吸睛

2019-11-04 00:06

李昆澤晚會陳菊高歌 蔡英文到場支持

2019-11-03 19:23

不只車位 開放空間也讓桃市頭疼

2019-11-04 00:21

熱血攝影師義拍被當詐騙 義拍6年來成學生的知心哥哥

2019-11-04 10:24

台東海端鄉天龍吊橋橫跨霧鹿溪 歷史建築封橋整修中

2019-11-04 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top