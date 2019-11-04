影／嘉議員質疑太陽能光電板汙染 籌專案小組監督

2019-11-04 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義縣議會議員王啟澧、詹琬蓁、林于玲，今天針對沿海廢鹽灘地設太陽能板可能造成汙染，要求新設太陽能設施先跟縣議會報告，縣長翁章梁堅持「議會設專案小組」監督、以免影響行政權，雙方僵持不下，最終決定由議員提案設「專案小組」。

翁章梁指出，太陽能光電對於環境影響，目前無法完全掌握，如果承諾後續太陽能板新設置先停止，對於所有業者影響太大，因為畜牧產業、農地、魚塭，甚至校園大樓頂樓都可能設置，對於相關產業影響太大，縣府很難做全面承諾，建議由議員設專案小組，未來公私部門設置太陽能板，隨時都可召集開會、事前了解，達成議員事前監督功能。

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王啟澧表示，縣府要設置太陽能應該要重視民意，事前一定要通知地方鄉鎮公所、地方民意代表，他將在議會成立專案小組，針對公部門或私人土地，超過一定面積以上設置大型太陽能光電板，應召開地方說明會，讓地方沒有疑慮。

王啟澧說，能源局去年在嘉義縣海區第八區廢鹽灘發包施設太陽能光電設施，縣政府也在布袋新塭滯洪池水域施設太陽能發電系統，日前愛鳥人士指出，布袋滯洪池原逾萬隻珍貴鳥類棲息景觀，因滯洪池布滿光電板消失了；保育人士也擔心，滯洪池水上大量覆蓋光電板，可能改變水質，造成生態浩劫及危機。