「西螺風華」攝影比賽 展現小鎮優雅風情
2019-11-04 11:58
聯合報 記者李京昇
／即時報導
2019西螺大橋觀光文化節活動豐富，為讓民眾看見西螺小鎮的優雅風情，雲林西螺鎮公所邀集全國攝影好手參與「西螺風華」攝影比賽，透過鏡頭捕捉地方活動精采瞬間，感受在地的人文特色。
西螺鎮長鄭玲惠說，本屆攝影比賽以西螺大橋觀光文化節相關場景及自然、人文景觀為拍攝主題，共302件作品投稿，作品水準相當出色，競爭非常激烈。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
透過專業評審評選後選出金獎1名、銀獎1名、銅獎1名、優選5名、佳作12名，金獎得主程秋婷是西螺在地人，作品在構圖美學、光影捕捉上表現的相當突出，同時也呈現出西螺大橋的壯麗美景，更襯托出作品名稱「橋見歡樂」。
銀獎作品則是呈現出人與人之間的互動情感，感受到濃厚的西螺人情風華；銅獎作品展現泡泡的圍繞下，顯現出孩子們的無憂童真，追著泡泡的模樣如同社會上往夢想邁進的人。
西螺鎮長鄭玲惠表示，攝影比賽透過鏡頭捕捉精彩瞬間，紀錄西螺之美，並在攝影展上呈現出作品及文化之價值，得獎作品會持續在鎮公所展出，歡迎民眾踴躍參觀。
留言