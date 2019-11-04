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「西螺風華」攝影比賽 展現小鎮優雅風情

2019-11-04 11:58聯合報 記者李京昇／即時報導

2019西螺大橋觀光文化節活動豐富，為讓民眾看見西螺小鎮的優雅風情，雲林西螺鎮公所邀集全國攝影好手參與「西螺風華」攝影比賽，透過鏡頭捕捉地方活動精采瞬間，感受在地的人文特色。

西螺鎮長鄭玲惠說，本屆攝影比賽以西螺大橋觀光文化節相關場景及自然、人文景觀為拍攝主題，共302件作品投稿，作品水準相當出色，競爭非常激烈。

透過專業評審評選後選出金獎1名、銀獎1名、銅獎1名、優選5名、佳作12名，金獎得主程秋婷是西螺在地人，作品在構圖美學、光影捕捉上表現的相當突出，同時也呈現出西螺大橋的壯麗美景，更襯托出作品名稱「橋見歡樂」。

銀獎作品則是呈現出人與人之間的互動情感，感受到濃厚的西螺人情風華；銅獎作品展現泡泡的圍繞下，顯現出孩子們的無憂童真，追著泡泡的模樣如同社會上往夢想邁進的人。

西螺鎮長鄭玲惠表示，攝影比賽透過鏡頭捕捉精彩瞬間，紀錄西螺之美，並在攝影展上呈現出作品及文化之價值，得獎作品會持續在鎮公所展出，歡迎民眾踴躍參觀。

金獎得主程秋婷（左）作品名稱「橋見歡樂」。圖／西螺鎮公所提供
金獎得主程秋婷（左）作品名稱「橋見歡樂」。圖／西螺鎮公所提供
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金牌作品名稱「橋見歡樂」，作品在構圖美學、光影捕捉上表現的相當突出，同時也呈現出...
金牌作品名稱「橋見歡樂」，作品在構圖美學、光影捕捉上表現的相當突出，同時也呈現出西螺大橋的壯麗美景。圖／西螺鎮公所提供
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西螺大橋

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