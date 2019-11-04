嘉縣夢想+1最終場 是結束但也是開始

2019-11-04 01:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



由嘉義縣政府新聞行銷處主辦的「夢想+1」影展，今天晚上在朴子配天宮放映最終場電影「出發」，並在映後舉辦摸彩，抽出氣炸鍋、微電腦厚釜鍋、負離子個人空氣清淨機等獎項，現場座無虛席，近百位嘉義縣民都到廟前看電影。

廠商黃逸蓁表示，雖然這是影展的最後一場放映會，但挑「出發」這部電影主要想告訴大家，在看完電影主角實現夢想之後，我們也才有動力繼續朝自己的夢想出發，所以這是結束，但也同時是一個全新的開始。

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電影「出發」，紀錄超馬選手陳彥博在得到各項冠軍之前，為了夢想不斷前進、自我挑戰，攻下沙漠、高山、雪地等極地的心路歷程，他勇敢追夢的故事，讓現場民眾看得目不轉睛，連東石國中棒球隊教練都帶著整團棒球隊員到場支持。

陳姓民眾帶著一家大小特地從大林到朴子看電影，他表示，他以前也是馬拉松選手，知道跑馬拉松是一件非常辛苦的過程，除了要克服天氣的變化，還要抵抗自己想放棄的心，他說，看到紀錄片中陳彥博努力克服自己，心裡非常感動。