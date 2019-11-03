要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧
2019-11-03 21:43
聯合報 記者張曼蘋
／即時報導
前立法院長王金平今晚出席新北市三重雲林同鄉會第五、六屆理事長交接典禮，致詞時表示，三重對他來說是特別有緣份的地方，大家感情都很濃厚，「我如果有機會要做什麼，要拜託各位互相照顧一下，拜託！把我當作雲林的子弟。」台下熱情地說「好！」
王金平表示，三重對他來說是特別有緣份的地方，他在民國49年第一次來台北，坐三輪車從台北車站下車，經過重陽大橋，在三重住差不多一個月，後來才搬到台北，而雲林鄉親最集中在三重，大家離鄉背井來到新北來發展，三重特別團結，大家感情特別濃厚，大家來到新北都是同鄉情誼，互相關心、幫忙，甚至事業都互相合作。
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王金平先是祝福雲林同鄉會可以穩定發展、更加順利、圓滿，隨後又語帶玄機地說，「我如果有機會要做什麼，要拜託各位互相照顧一下，拜託！把我當作雲林的子弟。」
王金平受訪時被問到是否代表參選時要同鄉會支持？他急忙否認地說，「我沒有這麼講，我說有什麼的時候，請大家多幫忙，我意思是說這樣而已，我並沒說我已經要怎樣了，是不是？」
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