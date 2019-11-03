星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



「黑金」商機濃厚，地方傳聞多時星巴克咖啡可能落腳台南佳里區確定成真；目前門市正大興土木趕工，外界推估可能明年農曆春節前後開幕，預料將掀起地方另一波咖啡戰火。

地方人士說，佳里向來是沿海大北門區6區政經中心，除在地6萬人基本消費群，腹地涵蓋整個大北門區，市場商機不容小覷。

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星巴克「佳里門市」將落腳佳里外環道新生路與佳東路口，業者闢建興建為2層樓鋼骨建物，目前已可見雛形，地點絕佳；附近商家證實，就是未來星巴克門市，在現場工人進出頻繁，硬體部分可望下月底前完工。

至於開幕時間，工人回稱「不清楚」，外界推估應該落在農曆春節前後，希望藉此一炮而紅。台灣星巴克總公司則回稱，詳細開幕日期，會事先公布在官網，其餘不便多談。

其實，相中當前咖啡商機，今年初，另家咖啡連鎖店露易莎咖啡就搶先在佳里轉運站旁落腳，強打高CP值，吸引許多死忠咖啡迷；另外還有在地方已營多年的85度C咖啡，市場競爭日趨白熱化。

對於星巴克來勢洶洶，同業早已備戰；紛紛透過臉書或LINE社群強化與消費者互動，業者也表示，歡迎一起開拓「黑金」商機。

另家在地咖啡業者分析，星巴克進駐，確實會帶來在地市場話題，也可能牽動市場版圖；尤其可能吸引到一些年輕高消費族群或上班族。