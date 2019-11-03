紙風車台南演出 崇明國中操場擠滿人

2019-11-03 20:44 中央社 台南3日電



民進黨立委王定宇邀請紙風車劇團到台南市演出，今晚吸引數千名觀眾湧入東區崇明國中操場。王定宇說，希望紙風車的演出可讓小朋友們把心打開，和家人一起享受輕鬆的夜晚。

紙風車劇團今晚在崇明國中操場演出「蕃薯森林奇遇記」，因東區人口本來就多，加上校方與王定宇服務處的事前宣傳；天色才剛暗，就有許多家長帶著小朋友到場，在舞台前尋找最佳的觀賞位置。還有不少家庭帶著晚餐到場，一邊享用一邊等待好戲開演。

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老天爺也很幫忙，今晚東區的天氣很宜人，適合外出。主辦單位王定宇服務處初估，到場的觀眾應該超過3000人。

王定宇致詞表示，這些年來很感謝紙風車劇團的支持，雙方合作在台南演出很多次，帶給很多小朋友歡樂，也讓帶著小朋友到場的大朋友們知道，不是每件事都得那麼「政治」，可以慢下腳步來享受都市的進步、文化的充實。希望每個到場的小朋友把心打開，更要感謝帶著他們來的家長，一起輕鬆享受紙風車帶來的夜晚。