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嘉縣新住民學管樂 融入社區活動

2019-11-03 20:04聯合報 記者陳玫伶／即時報導

台灣有接近60萬的新住民，來台之後因為語言及文化的不同，較難認識新的朋友，久而久之生活圈只剩下家庭與工作，生活壓力無法宣洩，嘉義縣新住民婦幼關懷協會為讓新住民能走出家庭、走入社區，創辦親子管樂團，並於今天舉辦成果發表。

台上表演的新住民及新住民二代，專心跟著台前老師的教導，努力吹出音符，有些小朋友吹的臉頰都鼓起來，但也有些人吹一吹忘記自己的手指該如何擺放，只能裝作認真吹奏，看的出來經過一番練習，台前的老師何友智也覺得很驕傲。

來自湖南省的新住民劉采華已來台10年，本身並不會吹奏任何樂器，白天在大埔美工業區的佳能工廠擔任相機組裝人員，她表示，婆婆曾經問她，每天早上6點工作，下班之後要處理家務、帶小孩，晚上還去學管樂，不會累嗎？

劉回應，每周才一次上課，至少能認識新朋友，多接觸社會，她覺得蠻好的，而且家人也很鼓勵她，希望以後有機會還能繼續學管樂。

理事長鄒宗瓊表示，嘉義縣有國際管樂節，又有全台唯一的管樂器觀光工廠，但是管樂器的價格高昂，而新住民普遍為弱勢團體，即使想學管樂器也沒有機會及經費，她希望能讓這些新住民學管樂，除了圓夢，也能增加一個特殊技能。

鄒表示，她跟大林國小合作，並寫企畫書向移民署爭取經費，推動親子管樂團、邀請大林國小管樂指導老師徐榮男，及專業管樂老師何友智指導，花費兩個月的時間，每周只有2小時上課，雖然時間短，但今天成果發表上看著大家整齊的表演，覺得很有成就感。

移民署嘉義縣服務站專員張涼塘表示，移民署為鼓勵全台的新住民多參與戶外活動，設立新住民發展基金，但通常只有公家機關會舉辦相關活動，嘉義縣新住民婦幼關懷協會是嘉義縣今年第一組申請基金的立案團體。

嘉義縣新住民婦幼關懷協會的親子管樂團今天舉辦成果發布會，每個人都很認真吹奏手上的...
嘉義縣新住民婦幼關懷協會的親子管樂團今天舉辦成果發布會，每個人都很認真吹奏手上的管樂器。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣新住民婦幼關懷協會的親子管樂團今天舉辦成果發布會，每個人都很認真吹奏手上的...
嘉義縣新住民婦幼關懷協會的親子管樂團今天舉辦成果發布會，每個人都很認真吹奏手上的管樂器。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣新住民婦幼關懷協會的親子管樂團今天舉辦成果發布會，每個人都很認真吹奏手上的...
嘉義縣新住民婦幼關懷協會的親子管樂團今天舉辦成果發布會，每個人都很認真吹奏手上的管樂器。記者陳玫伶／攝影
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新住民移民署嘉義

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