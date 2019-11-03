嘉縣新住民學管樂 融入社區活動

2019-11-03 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



台灣有接近60萬的新住民，來台之後因為語言及文化的不同，較難認識新的朋友，久而久之生活圈只剩下家庭與工作，生活壓力無法宣洩，嘉義縣新住民婦幼關懷協會為讓新住民能走出家庭、走入社區，創辦親子管樂團，並於今天舉辦成果發表。

台上表演的新住民及新住民二代，專心跟著台前老師的教導，努力吹出音符，有些小朋友吹的臉頰都鼓起來，但也有些人吹一吹忘記自己的手指該如何擺放，只能裝作認真吹奏，看的出來經過一番練習，台前的老師何友智也覺得很驕傲。

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來自湖南省的新住民劉采華已來台10年，本身並不會吹奏任何樂器，白天在大埔美工業區的佳能工廠擔任相機組裝人員，她表示，婆婆曾經問她，每天早上6點工作，下班之後要處理家務、帶小孩，晚上還去學管樂，不會累嗎？

劉回應，每周才一次上課，至少能認識新朋友，多接觸社會，她覺得蠻好的，而且家人也很鼓勵她，希望以後有機會還能繼續學管樂。

理事長鄒宗瓊表示，嘉義縣有國際管樂節，又有全台唯一的管樂器觀光工廠，但是管樂器的價格高昂，而新住民普遍為弱勢團體，即使想學管樂器也沒有機會及經費，她希望能讓這些新住民學管樂，除了圓夢，也能增加一個特殊技能。

鄒表示，她跟大林國小合作，並寫企畫書向移民署爭取經費，推動親子管樂團、邀請大林國小管樂指導老師徐榮男，及專業管樂老師何友智指導，花費兩個月的時間，每周只有2小時上課，雖然時間短，但今天成果發表上看著大家整齊的表演，覺得很有成就感。