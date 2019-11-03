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安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

安定力量在台南推出李伯利、李晉豪2名立委參選人，分別對上第5選區民進黨立委林俊憲及第6選區王定宇，今晚舉辦競選總部成立大會及募款餐會前，2人乘船入安平港，象徵「家庭價值結合政治」要從安平啟航。

台南10多年來都由民進黨拿下全數立委席次，李伯利說，安定力量雖然是今年新創的政黨，但去年愛家公投只花1個月的時間就有765萬票，且南台灣支持「一男一女」的愛家理念就超過公投票數80％，這些都成為安定力量的根基，為潛力票源。

「台灣不是只有藍綠」，李伯利表示，愛家公投沒有黨派支持，每個人都是從家庭出來，當身為父母的人了解到這個議題無關政治，而是和本身家庭極具相關，紛紛自發性動員，因此僅花1個月就有765萬票。

「我不是投了公投，為什麼國家沒有聽到我的聲音？」李伯利說，民進黨政府實施同婚法案，讓更多人對政府感到失望，也厭倦藍綠惡鬥，現在透過安定力量可以為他們發聲，「愛家可以幫助大家跳脫藍綠框架、讓國家更團結」。

李晉豪表示，當今的社會言論已經被能言善辯者主導方向，任何跟他們立場不同都會披掛上異性戀霸權、歧視同性戀的名號，卻忽略男女婚姻可生育建構家庭，修法喚起了社會上這群堅守社會價值的群眾不冷漠的權利，「我們應該起身捍衛家庭的核心價值」。

安定力量2名台南立委參選人今搭船入安平港。記者鄭維真／攝影
安定力量2名台南立委參選人今搭船入安平港。記者鄭維真／攝影
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民進黨2020選舉2020選舉台南市立委林俊憲王定宇

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