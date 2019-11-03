黃偉哲：不管黑白胖瘦 人民要的是會做事的人

2019-11-03 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



民進黨雲林山線立委參選人劉建國與總統參選人蔡英文「林內、崙背聯合競選總部」，今舉辦成立大會，立法院長副院長蔡其昌、台南市長黃偉哲等人到場助講，為劉拉抬聲勢。

立法委員王定宇、蔡易餘、郭正元、衛福部部長陳時中等人分別現身林內、崙背成立大會，黃偉哲引言國民黨總統參選人韓國瑜稱民進黨高官都白白胖胖，黃偉哲戲稱，他跟王定宇、蔡易餘都白白胖胖，只有認真的劉建國黑黑瘦瘦，但不管黑白胖瘦，人民要的是會做事的人。

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他說，在蔡總統政府推出月收3萬2以下所得稅不用扣、老農津貼提升、最低工資明年起提高2萬3800元等政策，劉建國也積極推動，人家都說「住家蓋一半、師傅就不要換」，請大家明年一定要支持努力打拼的蔡總統跟劉建國。

立法院副院長蔡其昌表示，韓國瑜當初選高雄市長，說要讓高雄發大財，做不到11個月就請假烙跑去選總統，這樣的政治人物不負責任。

他說，相反的劉建國委員，在立法院專業問政，數度榮獲公民監督國會盟評鑑優秀立委的成績，也一再為雲林爭取發展建設，例如「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」、「行政院濁水溪揚塵防治平台」等，這樣好的立委，需要雲林鄉親來相挺。

劉建國立委表示，崙背地區受到六輕的排放污染影響，再加上濁水溪受沙塵暴影響，直接影響到居住品質，為捍衛保護在地環境，他爭取濁水溪沿岸居民爭取健檢經費，也爭取9億經費改善濁水溪揚塵改善周邊空氣品質。