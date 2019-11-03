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體驗獨木舟遊運河 黃偉哲：持續辦水上活動

2019-11-03 19:47中央社 台南3日電

台南市長黃偉哲今天出席獨木舟漫遊安平運河活動，親自下水體驗乘划獨木舟樂趣。他說，友善親水活動深受大眾喜愛，未來會持續與民間單位合辦水上活動。

樂活海洋休閒公司及亞果遊艇集團號召超過200艘獨木舟、300名獨木舟愛好者齊聚台南運河，透過無動力的水上遊憩活動，經由安平商港、安平漁港再繞行台南運河。除了傳達台南慢活、綠色、親水的城市特色，並為11月22日至24日的台南遊艇展熱身、宣傳。

黃偉哲致詞時表示，台南運河、官田葫蘆埤自然公園、新化虎頭埤風景區、柳營德元埤、新營天鵝湖環保水上公園等水域，都很適合民眾從事水上遊憩活動。為期2週的年度水域遊憩活動剛剛結束，吸引超過4000人次參加；今天又有超過200艘獨木舟熱情參與，見證友善親水活動深受大眾喜愛，相信接下來的遊艇展也會順利圓滿。

他說，營造安全的水域活動是市政主軸之一，未來會持續與民間單位合作舉辦水上活動，促進深度觀光旅遊多面向。

獨木舟遊艇黃偉哲

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