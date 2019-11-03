影／北台南家扶經費短絀 癌農連3年捐百箱椪柑義賣
2019-11-03 16:27
聯合報 記者謝進盛
／即時報導
北台南家扶中心經費短絀，曾罹癌台南東山種橘達人伍國賢，連續第三年捐出100箱椪柑供家扶義賣，樂觀抗癌面對人生積極態度與支持公益幫助弱勢精神，讓人動容不已。
62歲的伍國賢為第三代種植椪柑，種植超過三甲地，所生產的青皮椪柑酸甜適中，口感佳。今年雖然總產值降了二成，伍國賢仍大方捐出100箱椪柑，義賣贊助家扶歲末活動。來自白河南寮椪柑，甘甜中略帶橘子酸甜味，每箱義賣價300元(不含運費)，盼大家一起加入呷柑做愛心。
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北台南家扶將於12月8日於新營民治體育場舉辦歲末創意市集寒冬送暖活動，籌措經費因碰上選舉年更顯不易，擔任家扶志工超20年的李文源，主動偕同家人上山協助採摘分裝出貨。
李文源說，出身農家，深知農民苦，獲知伍國賢先生的善行特別感動， 家扶歲末活動經費籌措不易，民眾可以透過認購椪柑來挺農民助弱勢。
北台南家扶主任莊淑惠表示，12月8日當天，除表揚六戶自強家庭及六名孝悌兒童外，也將發放家庭共1100份生活福袋、100名國中小與高中職才藝獎助學金、召集50攤攤位基金等等。也安排愛心團體提供義診、義剪及按摩服務等健康身心及寓教於樂的體驗活動給受助家庭。
本次活動總經費需求216萬餘元，目前尚欠150萬元經費缺口大，期各界能共同「集小錢 傳大愛」 ，認捐「生活福袋」，每份600元或捐助冬暖活動經費，洽詢電話(06)6324560。
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