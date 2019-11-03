繪出眼前的老屋 朴子清木屋速寫體驗活動

2019-11-03 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 ／即時報導



嘉義縣社團法人共好生活協會申請社區營造三期補助計畫，「以一杯咖啡串門子」為主題，今天下午邀請藝術家朱啟助帶領學員，速寫老屋改建的咖啡廳「清木屋」，盼能找回在地的美食文化記憶。

清木屋位於嘉義縣朴子市，房屋歷史可追溯至日治時期，迄今已89年，原為日治時期朴子公醫院，後改制為衛生所，醫師黃清木為第一任衛生所主任，1956年買下此建築開設清木外科作為診所兼住宅。

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該診所已傳承到第三代，黃清木的長孫黃崇哲與妻子蕭秀霜2016年修繕完成，成立清木屋，以咖啡廳維持日常營運，並展示老屋內的建築，不定期舉辦活動與講座推廣在地文化。

朱啟助說，每個人都能畫出眼前的老屋，只要先讓心靜下來，細細感受老屋，就能畫出眼前的景物。

速寫結束後，由朱啓助帶領學員一同欣賞彼此的作品分享畫作。學員林淑玲說，朴子具有台灣鄉村的美，在老師的帶領下總能看見美好的小角落。