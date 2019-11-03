親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

繪出眼前的老屋 朴子清木屋速寫體驗活動

2019-11-03 16:14聯合報 記者黃晴雯／即時報導

嘉義縣社團法人共好生活協會申請社區營造三期補助計畫，「以一杯咖啡串門子」為主題，今天下午邀請藝術家朱啟助帶領學員，速寫老屋改建的咖啡廳「清木屋」，盼能找回在地的美食文化記憶。

清木屋位於嘉義縣朴子市，房屋歷史可追溯至日治時期，迄今已89年，原為日治時期朴子公醫院，後改制為衛生所，醫師黃清木為第一任衛生所主任，1956年買下此建築開設清木外科作為診所兼住宅。

該診所已傳承到第三代，黃清木的長孫黃崇哲與妻子蕭秀霜2016年修繕完成，成立清木屋，以咖啡廳維持日常營運，並展示老屋內的建築，不定期舉辦活動與講座推廣在地文化。

朱啟助說，每個人都能畫出眼前的老屋，只要先讓心靜下來，細細感受老屋，就能畫出眼前的景物。

速寫結束後，由朱啓助帶領學員一同欣賞彼此的作品分享畫作。學員林淑玲說，朴子具有台灣鄉村的美，在老師的帶領下總能看見美好的小角落。

學員楊淑美表示，旅行速寫中，習慣至各個鄉鎮「撿破爛」，將明信片、票根等貼上自己的寫生本，加上文字紀錄心情點滴，成為美好回憶的一部分。

朱啟助現場示範如何速寫繪出老屋。記者黃晴雯／攝影
朱啟助現場示範如何速寫繪出老屋。記者黃晴雯／攝影
分享
清木屋第三代傳人黃崇哲分享老屋的歷史。記者黃晴雯／攝影
清木屋第三代傳人黃崇哲分享老屋的歷史。記者黃晴雯／攝影
分享
學員林淑玲分享畫筆下的清木屋。記者黃晴雯／攝影
學員林淑玲分享畫筆下的清木屋。記者黃晴雯／攝影
分享
朱啟助展示畫筆下朴子市的老屋。記者黃晴雯／攝影
朱啟助展示畫筆下朴子市的老屋。記者黃晴雯／攝影
分享

咖啡廳老屋衛生所

相關新聞

影／北台南家扶經費短絀 癌農連3年捐百箱椪柑義賣

2019-11-03 16:27

百年歷史「牛墟」 重返雲林北港橋下

2019-11-03 14:39

「混障」雲林公益演出 斗六溫馨夜

2019-11-03 14:34

東北季風吹 雲林烏魚文化節熱鬧登場

2019-11-03 12:47

良昌冊店回「嘉」 進駐NOVA

2019-11-02 23:50

文蛤節千人嘗 他3度蟬聯文蛤王

2019-11-02 23:50

日本國際書法賽 他自學奪金

2019-11-02 23:49

反賄選、護山林 嘉檢北門鳴笛

2019-11-02 23:49

熱門文章

苗栗縣議會第一人 謝文禓當選無效確定解職

2019-11-02 19:54

影／真神！3公尺高千里眼順風耳首登玉山

2019-11-02 20:50

桃園大廟後永和市場將拆除 8成5攤商將移到中繼市場

2019-11-02 21:56

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

打卡新地標！北捷中山站4號出口 文青風大改造

2019-11-03 07:47

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top