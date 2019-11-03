新港農會好米糧 推廣在地農產品

2019-11-03 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣新港農會為推廣新港米糧加工產品及感謝有功在地農民，今天上午在農會旁的新農豆食堂舉辦新港好米糧暨農民節大會，並有農會家政班創意變裝表演、摸彩及手作麻糬、製作黑豆飴、黑豆米泡芙、稻草等體驗活動，讓民眾更了解新港在地特色農產品。

嘉義縣長翁章梁指出，台灣的糧食自給率大約3成多，雜糧有將近9成都是從國外進口的，為解決自給率的問題，新港農會近年來配合農糧署政策，積極和農友契作黑豆，目前是國內黑豆契作面積最大的農會，並以「黑娘媽」品牌開發行銷許多優質的加工品，在台灣農業發展上作一個良好的示範。

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新港農會總幹事陳永華說，新港鄉產品豐富多元，有優良的空心菜、甜椒、蕃茄、鳳梨、新禾米及花卉洋桔梗，其中大台北果菜運銷市場近8成的空心菜就是來自新港鄉，而洋桔梗花每年外銷產量則約100萬支，為國內外銷洋桔梗花的品質冠軍。