親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／滾燙豆漿燙傷女童 父急踩煞車影片曝光

兒時搭飛機與空姐合照 15年後兩人成師徒

新港農會好米糧 推廣在地農產品

2019-11-03 15:15聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣新港農會為推廣新港米糧加工產品及感謝有功在地農民，今天上午在農會旁的新農豆食堂舉辦新港好米糧暨農民節大會，並有農會家政班創意變裝表演、摸彩及手作麻糬、製作黑豆飴、黑豆米泡芙、稻草等體驗活動，讓民眾更了解新港在地特色農產品。

嘉義縣長翁章梁指出，台灣的糧食自給率大約3成多，雜糧有將近9成都是從國外進口的，為解決自給率的問題，新港農會近年來配合農糧署政策，積極和農友契作黑豆，目前是國內黑豆契作面積最大的農會，並以「黑娘媽」品牌開發行銷許多優質的加工品，在台灣農業發展上作一個良好的示範。

新港農會總幹事陳永華說，新港鄉產品豐富多元，有優良的空心菜、甜椒、蕃茄、鳳梨、新禾米及花卉洋桔梗，其中大台北果菜運銷市場近8成的空心菜就是來自新港鄉，而洋桔梗花每年外銷產量則約100萬支，為國內外銷洋桔梗花的品質冠軍。

新港農會推廣部主任何麗質表示，今年農會特別配合農民節，表揚105位優秀在地農友包含去年運銷金額達200萬至300萬的前十名農友，以及高齡農民等，其中95歲的陳光勳是年齡最高的農友。

新港農會的「新港好米糧暨農民節大會」由農會家政班媽媽以新港特色農作黑豆，融入創意...
新港農會的「新港好米糧暨農民節大會」由農會家政班媽媽以新港特色農作黑豆，融入創意變裝。圖／新港農會提供
分享
新港農會今天上午10點也有在地農特產品限時搶購活動，還不到十點已經大排長龍，場面...
新港農會今天上午10點也有在地農特產品限時搶購活動，還不到十點已經大排長龍，場面非常熱鬧。圖／嘉義縣政府提供
分享
嘉義縣新港農會今天舉辦「新港好米糧暨農民節大會」，嘉義縣長翁章梁與優秀在地農友合...
嘉義縣新港農會今天舉辦「新港好米糧暨農民節大會」，嘉義縣長翁章梁與優秀在地農友合影。圖／嘉義縣政府提供
分享

農民嘉義

相關新聞

百年歷史「牛墟」 重返雲林北港橋下

2019-11-03 14:39

「混障」雲林公益演出 斗六溫馨夜

2019-11-03 14:34

東北季風吹 雲林烏魚文化節熱鬧登場

2019-11-03 12:47

良昌冊店回「嘉」 進駐NOVA

2019-11-02 23:50

文蛤節千人嘗 他3度蟬聯文蛤王

2019-11-02 23:50

日本國際書法賽 他自學奪金

2019-11-02 23:49

反賄選、護山林 嘉檢北門鳴笛

2019-11-02 23:49

放下手機 獅子會籲走出戶外護眼

2019-11-02 23:48

台南封城取締酒駕 1夜抓15人

2019-11-02 23:47

柯文哲新營夜市合影試人氣 柯粉排隊相挺

2019-11-02 19:50

秋行軍蟲肆虐農民苦 賴惠員向總統蔡英文請命

2019-11-02 17:40

四星級嘉義兆品飯店搶雙11商機 2人入住每人1111元

2019-11-02 17:23

打響「鹽水意麵」名氣 鹽水商圈意麵節登場

2019-11-02 14:49

南科太陽能模型車親子挑戰營 數百親子體驗科普手作

2019-11-02 14:07

親子樂 柳營太康有機農業專區有機農特產品成果展

2019-11-02 14:06

古蹟樹木共存 嘉義公園百年神社遺址遭樹根入侵修復

2019-11-02 14:05

主持海尾寮橋完工啟用 蔡英文：治水不能等

2019-11-02 11:03

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

苗栗縣議會第一人 謝文禓當選無效確定解職

2019-11-02 19:54

影／真神！3公尺高千里眼順風耳首登玉山

2019-11-02 20:50

桃園大廟後永和市場將拆除 8成5攤商將移到中繼市場

2019-11-02 21:56

影／內政部長掌轎李佳芬要扶轎 太平媽出巡廟口搶成一團

2019-11-02 22:22

打卡新地標！北捷中山站4號出口 文青風大改造

2019-11-03 07:47

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

柯文哲新營夜市合影試人氣 柯粉排隊相挺

2019-11-02 19:50

卓榮泰轟立委許淑華 神力女超人反擊：蔡政府麻木不仁

2019-11-02 22:23

首屆宜蘭鴨肉麵比賽得獎揭曉 熊咖哩勇奪「鴨料理王」

2019-11-02 17:40

陳超明後龍競選總部遭擲雞蛋 對手羅貴星譴責暴力

2019-11-02 17:49

西濱鳳鼻隧道北上車道將封閉防災演練 注意提前改道

2019-11-02 17:08

影／白沙屯拱天宮新地標 千順將軍石雕明天開光

2019-11-03 07:12

義工團幫彰化單親父女蓋屋 台南9旬翁搭車尋人捐善款

2019-11-03 09:18

影／200輛偉士牌復古老車派對 「當年都騎這種車把妹」

2019-11-02 16:24

影／賴清德直搗高雄艱困選區 綠委喊：突破韓國瑜障礙

2019-11-02 20:26

二水跑水節熱鬧展開 獨一無二跑水馬拉松3日登場

2019-11-02 16:18

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

回顧30餘年興衰起落風華 桃園永和市場將走入歷史

2019-11-03 07:03

四星級嘉義兆品飯店搶雙11商機 2人入住每人1111元

2019-11-02 17:23

基隆瑪陵野餐音樂派對 推廣七堵休閒農業適合親子遊

2019-11-02 19:19

無力分攤經費 基隆河自行車道 騎到基隆就「斷」了

2019-11-02 23:37

假訊息勿當真 新北老人健保補助沒現金可領

2019-11-02 16:18

2019康軒台東超級鐵人賽 從拂曉拚到深夜

2019-11-03 11:36

千人漫遊八堡圳風光 洪麗娜為田中馬盛會帶動氣氛

2019-11-02 20:57

南方澳斷橋後交通恐打結 「假日攔截」是否可行

2019-11-02 21:55

影／台東獨居老翁餓3天昏倒！嚇死居家服務員

2019-11-02 17:07

祖孫遭輾斃今告別式 家屬盼立法別讓砂石車成馬路殺手

2019-11-02 22:12

隔4年再迎哈瑪星濱線祭 看昔今高雄的發展脈動

2019-11-02 22:22

台東在地食材廚藝大賽 GAYA酒店廚師奪社會組首獎

2019-11-02 17:30

花蓮秋天音樂盛事「穀稻秋聲」 稻浪與山谷間開唱

2019-11-02 18:23

北捷「心中山」綠色廊道 有國外fu

2019-11-03 00:18

賴清德陪趙天麟內惟市場掃街 人氣紅不讓

2019-11-02 17:28

洪孟楷競總成立大會 大咖齊聚站台輔選

2019-11-02 20:52

2019高雄市眷村文化節開鑼 千人包春捲熱鬧滾滾

2019-11-02 18:23

世界12強棒球賽台日大戰倒數 台中洲際棒球場周邊交管

2019-11-03 10:44

資優女與外婆遭輾斃今告別式 沈智慧：修法遏憾事發生

2019-11-02 16:44

田尾「台版波波草」遭破壞 原主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

當排灣族遇上布農、阿美族 台東3所國小傳統蹦出火花

2019-11-02 16:20

路平施工前3天塗車格畫紅線惹議 工務局：假日提前畫線

2019-11-02 17:48

比帥輸蔣萬安？何景榮：我要打敗他

2019-11-02 20:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top