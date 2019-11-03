百年歷史「牛墟」 重返雲林北港橋下

2019-11-03 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



有百年歷史的雲林縣北港牛墟，是台灣最具農村意象的古代市集，因魅力河川整治工程遷市1年後，今天重返北港大橋下原址，許多熱愛農村文化的民眾都到場重溫舊時回憶。

牛墟顧名思義為牛隻買賣市集，北港牛墟清末年間即聚市成形，至今歷史超過百年以上，早期設置在水道頭一帶，今天重新開幕，縣長張麗善等人到場見證歷史性一刻。

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縣長張麗善表示，牛墟是農村三天一期的小過年，雖不比菜市場精緻，但凡事以量巨價廉為美，許多人都會前往挖寶，熱鬧不已。

去年由於第五河川局進行施工，不得已暫時搬到萬有紙廠對面空地，當時有攤商擔心老顧客找不到、離市區遠，人潮變少攤商會「散市」。

不過工程完工後，縣府積極安排牛墟重返北港橋下事宜，即日起至12月底暫時由縣府與第五河川局申請，再委由北港鎮農會維護管理，期望延續目前全國僅存最熱鬧、最大的、最具特色的牛墟市集。

縣府農業處長魏勝德表示，農機取代牛隻後，北港牛墟雖沒有牛隻交易，但販售農具、田產、雜什等等包括牛鈴網繩、刀鋤鐮犁、雛雞小鴨、各類苗栽以及瓜果蔬菜與各式海產。