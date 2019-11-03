親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

百年歷史「牛墟」 重返雲林北港橋下

2019-11-03 14:39聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

有百年歷史的雲林縣北港牛墟，是台灣最具農村意象的古代市集，因魅力河川整治工程遷市1年後，今天重返北港大橋下原址，許多熱愛農村文化的民眾都到場重溫舊時回憶。

牛墟顧名思義為牛隻買賣市集，北港牛墟清末年間即聚市成形，至今歷史超過百年以上，早期設置在水道頭一帶，今天重新開幕，縣長張麗善等人到場見證歷史性一刻。

縣長張麗善表示，牛墟是農村三天一期的小過年，雖不比菜市場精緻，但凡事以量巨價廉為美，許多人都會前往挖寶，熱鬧不已。

去年由於第五河川局進行施工，不得已暫時搬到萬有紙廠對面空地，當時有攤商擔心老顧客找不到、離市區遠，人潮變少攤商會「散市」。

不過工程完工後，縣府積極安排牛墟重返北港橋下事宜，即日起至12月底暫時由縣府與第五河川局申請，再委由北港鎮農會維護管理，期望延續目前全國僅存最熱鬧、最大的、最具特色的牛墟市集。

縣府農業處長魏勝德表示，農機取代牛隻後，北港牛墟雖沒有牛隻交易，但販售農具、田產、雜什等等包括牛鈴網繩、刀鋤鐮犁、雛雞小鴨、各類苗栽以及瓜果蔬菜與各式海產。

他說，北港牛墟是最後的農村文化值得珍惜，縣府將輔導北港鎮農會持續維護管理，讓這具歷史意義的文化永續經營。

有百年歷史的雲林縣北港牛墟今天重新開張。記者李京昇／攝影
有百年歷史的雲林縣北港牛墟今天重新開張。記者李京昇／攝影
分享
有百年歷史的雲林縣北港牛墟今天重新開張。記者李京昇／攝影
有百年歷史的雲林縣北港牛墟今天重新開張。記者李京昇／攝影
分享
有百年歷史的雲林縣北港牛墟今天重新開張，縣長張麗善（中）等人出席見證歷史性一刻。...
有百年歷史的雲林縣北港牛墟今天重新開張，縣長張麗善（中）等人出席見證歷史性一刻。記者李京昇／攝影
分享

北港張麗善港大

相關新聞

「混障」雲林公益演出 斗六溫馨夜

2019-11-03 14:34

東北季風吹 雲林烏魚文化節熱鬧登場

2019-11-03 12:47

良昌冊店回「嘉」 進駐NOVA

2019-11-02 23:50

文蛤節千人嘗 他3度蟬聯文蛤王

2019-11-02 23:50

日本國際書法賽 他自學奪金

2019-11-02 23:49

反賄選、護山林 嘉檢北門鳴笛

2019-11-02 23:49

放下手機 獅子會籲走出戶外護眼

2019-11-02 23:48

台南封城取締酒駕 1夜抓15人

2019-11-02 23:47

熱門文章

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

2019-11-02 16:54

墾丁無動力滑翔機競賽失控 抱孩婦人遭砸中身亡

2019-11-02 19:13

遊墾丁景點被遙控飛機砸死 死者父親斥太離譜要求國賠

2019-11-02 22:40

不滿亞裔店員說中文！白人女子攜孩飆罵：這裡是加拿大

2019-11-02 16:43

宛如動作電影 外籍男子衝進跑道攀上華航飛機起降架

2019-11-02 15:04

16檔明年獲利飆 快押寶

2019-11-02 23:29

獨／攜子遊墾丁遭滑翔機爆頭亡 闖禍美籍男拒做筆錄

2019-11-03 00:49

陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

2019-11-02 18:01

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top