「混障」雲林公益演出 斗六溫馨夜

2019-11-03 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



「當上帝關上一扇門時，必將為你打開另一扇窗。」混障綜藝團昨天晚間到雲林斗六假日人文市集登台演出，接連精湛的演出，讓現場觀眾驚呼連連，場面相當熱鬧。

混障綜藝團為國內首個跨越障別的身心障礙表演團體，自2005年成軍以來，已在各地巡迴演出近15年，昨天在國泰慈善基金會贊助下，在斗六假日人文市集演出。

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腦麻歌手程志賢身患腦性麻痺，連自行扣扣子對他來說都不容易，但靠著經年累月的練習，在舞台上成功演唱整首「掌聲響起」，讓台下觀眾聽得如癡如醉。

肢障舞者王蜀蕎，年幼時因手臂不慎捲入絞肉機截肢，爾後成長過程中總是習慣將左手藏於口袋內，直到接觸舞蹈藝術後踏上舞台，開始勇於表現自我，她昨天充滿美感活動的演出，也贏得觀眾熱情掌聲。

斗六市長林聖爵表示，斗六假日人文市集的願景，就是帶給市民有個假日休閒的好去處，其中藝文表演是不可或缺的一環，很開心能夠邀請到混障綜藝團來為大家演出。

有舞蹈有音樂甚至還有扯鈴，可以說是載歌載舞，尤其是許多表演者雖然身有障礙，依舊不怕困難練就一身職業級的好功夫，看了特別令人感動。

混障綜藝團團長劉銘表示，「混障」的另一個意義，就是「混在一起，更有保障」，也希望團員們的努力和生命故事，能將鼓勵帶給更多觀眾。