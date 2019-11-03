親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「混障」雲林公益演出 斗六溫馨夜

2019-11-03 14:34聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

「當上帝關上一扇門時，必將為你打開另一扇窗。」混障綜藝團昨天晚間到雲林斗六假日人文市集登台演出，接連精湛的演出，讓現場觀眾驚呼連連，場面相當熱鬧。

混障綜藝團為國內首個跨越障別的身心障礙表演團體，自2005年成軍以來，已在各地巡迴演出近15年，昨天在國泰慈善基金會贊助下，在斗六假日人文市集演出。

腦麻歌手程志賢身患腦性麻痺，連自行扣扣子對他來說都不容易，但靠著經年累月的練習，在舞台上成功演唱整首「掌聲響起」，讓台下觀眾聽得如癡如醉。

肢障舞者王蜀蕎，年幼時因手臂不慎捲入絞肉機截肢，爾後成長過程中總是習慣將左手藏於口袋內，直到接觸舞蹈藝術後踏上舞台，開始勇於表現自我，她昨天充滿美感活動的演出，也贏得觀眾熱情掌聲。

斗六市長林聖爵表示，斗六假日人文市集的願景，就是帶給市民有個假日休閒的好去處，其中藝文表演是不可或缺的一環，很開心能夠邀請到混障綜藝團來為大家演出。

有舞蹈有音樂甚至還有扯鈴，可以說是載歌載舞，尤其是許多表演者雖然身有障礙，依舊不怕困難練就一身職業級的好功夫，看了特別令人感動。

混障綜藝團團長劉銘表示，「混障」的另一個意義，就是「混在一起，更有保障」，也希望團員們的努力和生命故事，能將鼓勵帶給更多觀眾。

他說，國泰慈善基金會自2007年以來，贊助混障綜藝團走入全台校園、監所，舉辦了近百場公益演出，氣氛熱烈感人，也成功感化走誤入歧途遊子和被社會隔離的收容人，擁有再生和突破困境的勇氣。

障綜藝團昨天晚間到雲林斗六假日人文市集登台演出，接連精湛的演出，讓現場觀眾驚呼連...
障綜藝團昨天晚間到雲林斗六假日人文市集登台演出，接連精湛的演出，讓現場觀眾驚呼連連，場面相當熱鬧。圖／斗六市公所提供
分享
障綜藝團昨天晚間到雲林斗六假日人文市集登台演出，接連精湛的演出，讓現場觀眾驚呼連...
障綜藝團昨天晚間到雲林斗六假日人文市集登台演出，接連精湛的演出，讓現場觀眾驚呼連連，場面相當熱鬧。圖／斗六市公所提供
分享
腦麻歌手程志賢。圖／斗六市公所提供
腦麻歌手程志賢。圖／斗六市公所提供
分享
肢障舞者王蜀蕎。圖／斗六市公所提供
肢障舞者王蜀蕎。圖／斗六市公所提供
分享

斗六

相關新聞

百年歷史「牛墟」 重返雲林北港橋下

2019-11-03 14:39

東北季風吹 雲林烏魚文化節熱鬧登場

2019-11-03 12:47

良昌冊店回「嘉」 進駐NOVA

2019-11-02 23:50

文蛤節千人嘗 他3度蟬聯文蛤王

2019-11-02 23:50

日本國際書法賽 他自學奪金

2019-11-02 23:49

反賄選、護山林 嘉檢北門鳴笛

2019-11-02 23:49

放下手機 獅子會籲走出戶外護眼

2019-11-02 23:48

台南封城取締酒駕 1夜抓15人

2019-11-02 23:47

柯文哲新營夜市合影試人氣 柯粉排隊相挺

2019-11-02 19:50

秋行軍蟲肆虐農民苦 賴惠員向總統蔡英文請命

2019-11-02 17:40

四星級嘉義兆品飯店搶雙11商機 2人入住每人1111元

2019-11-02 17:23

打響「鹽水意麵」名氣 鹽水商圈意麵節登場

2019-11-02 14:49

南科太陽能模型車親子挑戰營 數百親子體驗科普手作

2019-11-02 14:07

親子樂 柳營太康有機農業專區有機農特產品成果展

2019-11-02 14:06

古蹟樹木共存 嘉義公園百年神社遺址遭樹根入侵修復

2019-11-02 14:05

主持海尾寮橋完工啟用 蔡英文：治水不能等

2019-11-02 11:03

太平媽祖遶境吸票機？柯蔡吳徐都來了

2019-11-02 10:03

老書店又回來了 良昌冊店回嘉義市火車站商圈重新營業

2019-11-02 09:54

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

苗栗縣議會第一人 謝文禓當選無效確定解職

2019-11-02 19:54

影／真神！3公尺高千里眼順風耳首登玉山

2019-11-02 20:50

影／內政部長掌轎李佳芬要扶轎 太平媽出巡廟口搶成一團

2019-11-02 22:22

打卡新地標！北捷中山站4號出口 文青風大改造

2019-11-03 07:47

桃園大廟後永和市場將拆除 8成5攤商將移到中繼市場

2019-11-02 21:56

柯文哲新營夜市合影試人氣 柯粉排隊相挺

2019-11-02 19:50

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

卓榮泰轟立委許淑華 神力女超人反擊：蔡政府麻木不仁

2019-11-02 22:23

陳超明後龍競選總部遭擲雞蛋 對手羅貴星譴責暴力

2019-11-02 17:49

首屆宜蘭鴨肉麵比賽得獎揭曉 熊咖哩勇奪「鴨料理王」

2019-11-02 17:40

西濱鳳鼻隧道北上車道將封閉防災演練 注意提前改道

2019-11-02 17:08

影／白沙屯拱天宮新地標 千順將軍石雕明天開光

2019-11-03 07:12

影／200輛偉士牌復古老車派對 「當年都騎這種車把妹」

2019-11-02 16:24

影／賴清德直搗高雄艱困選區 綠委喊：突破韓國瑜障礙

2019-11-02 20:26

二水跑水節熱鬧展開 獨一無二跑水馬拉松3日登場

2019-11-02 16:18

四星級嘉義兆品飯店搶雙11商機 2人入住每人1111元

2019-11-02 17:23

回顧30餘年興衰起落風華 桃園永和市場將走入歷史

2019-11-03 07:03

假訊息勿當真 新北老人健保補助沒現金可領

2019-11-02 16:18

基隆瑪陵野餐音樂派對 推廣七堵休閒農業適合親子遊

2019-11-02 19:19

無力分攤經費 基隆河自行車道 騎到基隆就「斷」了

2019-11-02 23:37

評估賴嘉倫選情 黃國昌：高度樂觀

2019-11-02 15:36

南方澳斷橋後交通恐打結 「假日攔截」是否可行

2019-11-02 21:55

迎接建縣300年 彰化市公所籌辦秘密計畫

2019-11-02 15:36

千人漫遊八堡圳風光 洪麗娜為田中馬盛會帶動氣氛

2019-11-02 20:57

義工團幫彰化單親父女蓋屋 台南9旬翁搭車尋人捐善款

2019-11-03 09:18

影／台東獨居老翁餓3天昏倒！嚇死居家服務員

2019-11-02 17:07

2019康軒台東超級鐵人賽 從拂曉拚到深夜

2019-11-03 11:36

祖孫遭輾斃今告別式 家屬盼立法別讓砂石車成馬路殺手

2019-11-02 22:12

台東在地食材廚藝大賽 GAYA酒店廚師奪社會組首獎

2019-11-02 17:30

隔4年再迎哈瑪星濱線祭 看昔今高雄的發展脈動

2019-11-02 22:22

花蓮秋天音樂盛事「穀稻秋聲」 稻浪與山谷間開唱

2019-11-02 18:23

苗栗縣危老重建推動師培訓認證通過率6成 他拿下滿分

2019-11-02 15:40

秋冬遊補助台東增額達1.6億 縣府歡迎來台東旅遊

2019-11-02 15:37

北捷「心中山」綠色廊道 有國外fu

2019-11-03 00:18

賴清德陪趙天麟內惟市場掃街 人氣紅不讓

2019-11-02 17:28

洪孟楷競總成立大會 大咖齊聚站台輔選

2019-11-02 20:52

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

2019高雄市眷村文化節開鑼 千人包春捲熱鬧滾滾

2019-11-02 18:23

資優女與外婆遭輾斃今告別式 沈智慧：修法遏憾事發生

2019-11-02 16:44

世界12強棒球賽台日大戰倒數 台中洲際棒球場周邊交管

2019-11-03 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top