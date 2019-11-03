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東北季風吹 雲林烏魚文化節熱鬧登場

2019-11-03 12:47聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

烏魚文化節產業文化暨友善環境創新農業農特產品展售活動，今天在雲林口湖鄉農會前廣場舉辦，今年文化節活動不僅保留海的文化，更增加了古農具「農光再現」展，推廣具有人文素養的農漁文化。

縣長張麗善、中華民國農會總幹事張永成、台南農改場副場長羅正宗、雲林縣農會總幹事簡明欽、口湖鄉農會總幹事呂惠玲等人灑金粉呈現「農心協力 農趣嘉年華」字牌，揭開活動序幕。

張麗善表示，口湖鄉位於台灣雲林縣西南沿海，西濱台灣海峽，是全國烏魚產量最豐富的地區，東北季風來臨時，總有一群銀白色的魚，逐浪來到台灣周邊的海域，圓圓鼓鼓的肚子裡，蘊藏豐盈的烏金。

她說，近年來漁獲產量已不復當年盛況，市場所需烏魚子轉向以養殖烏魚補充，這幾年在台灣漁民養殖技術提升，及加工業者製程不斷改良，養殖烏魚子供應量大幅增加，風味與口感已不輸給野生烏魚子，也逐漸成為市場主流。

她提到，雲林地區的烏魚子製作品質優越，參加全國競賽幾乎無往不利，也讓雲林縣的烏魚子成為年節饕客指定選購的最佳產品之一，歡迎大家多多選購。

為推廣行銷口湖鄉優質農漁產，今年的文化節除了在地農特產品展售促銷，還有辦理免費地方風味餐米粉品嘗活動，讓現場遊客免費試吃品嘗其在地特產烏魚好風味。

活動現場還有烤全豬、台灣啤酒免費品嘗及米酒免費贈送，也有親子蚵貝藝術、捏麵人藝術DIY活動，現場相當熱鬧，活動讓民眾可深入了解口湖鄉農漁文化。

縣長張麗善（左四）等人灑金粉呈現「農心協力 農趣嘉年華」字牌。記者李京昇／攝影
縣長張麗善（左四）等人灑金粉呈現「農心協力 農趣嘉年華」字牌。記者李京昇／攝影
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烏魚文化節產業文化暨友善環境創新農業農特產品展售活動，今天在雲林口湖鄉農會前廣場...
烏魚文化節產業文化暨友善環境創新農業農特產品展售活動，今天在雲林口湖鄉農會前廣場舉辦。記者李京昇／攝影
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口湖鄉張麗善漁民

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