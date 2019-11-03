東北季風吹 雲林烏魚文化節熱鬧登場
2019-11-03 12:47
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
烏魚文化節產業文化暨友善環境創新農業農特產品展售活動，今天在雲林口湖鄉農會前廣場舉辦，今年文化節活動不僅保留海的文化，更增加了古農具「農光再現」展，推廣具有人文素養的農漁文化。
縣長張麗善、中華民國農會總幹事張永成、台南農改場副場長羅正宗、雲林縣農會總幹事簡明欽、口湖鄉農會總幹事呂惠玲等人灑金粉呈現「農心協力 農趣嘉年華」字牌，揭開活動序幕。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
張麗善表示，口湖鄉位於台灣雲林縣西南沿海，西濱台灣海峽，是全國烏魚產量最豐富的地區，東北季風來臨時，總有一群銀白色的魚，逐浪來到台灣周邊的海域，圓圓鼓鼓的肚子裡，蘊藏豐盈的烏金。
她說，近年來漁獲產量已不復當年盛況，市場所需烏魚子轉向以養殖烏魚補充，這幾年在台灣漁民養殖技術提升，及加工業者製程不斷改良，養殖烏魚子供應量大幅增加，風味與口感已不輸給野生烏魚子，也逐漸成為市場主流。
她提到，雲林地區的烏魚子製作品質優越，參加全國競賽幾乎無往不利，也讓雲林縣的烏魚子成為年節饕客指定選購的最佳產品之一，歡迎大家多多選購。
為推廣行銷口湖鄉優質農漁產，今年的文化節除了在地農特產品展售促銷，還有辦理免費地方風味餐米粉品嘗活動，讓現場遊客免費試吃品嘗其在地特產烏魚好風味。
活動現場還有烤全豬、台灣啤酒免費品嘗及米酒免費贈送，也有親子蚵貝藝術、捏麵人藝術DIY活動，現場相當熱鬧，活動讓民眾可深入了解口湖鄉農漁文化。
留言