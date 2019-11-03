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蘇治芬馬不停蹄 1天內四處拜票還成立兩個競總

2019-11-03 11:21聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

距離選舉還有70多天，雲林民進黨提名海線立委參選人蘇治芬馬不停蹄，透早就到市場拜票，同一天內又接連成立水林鄉和東勢鄉的蔡英文、蘇治芬聯合競選總部，兩場都有不少民眾到場相挺，拉抬氣勢。

蘇治芬水林鄉、東勢鄉競總成立，水林鄉長許山埜、口湖鄉林哲凌、前議員張健福、縣議員蔡岳儒、立委李麗芬、管碧玲、嘉義縣長翁章梁、台北仁濟醫院長李龍騰、前中華電信董事長鄭優等人到場助陣，上千名民眾也熱情相挺，全場凍蒜聲喊不停，帶動氣氛。

水林塭底村人的仁濟醫院長李龍騰分享出外打拚的歷程，他感謝蘇治芬縣長任內的努力，讓雲林變得不一樣，更讓雲林人挺胸立足滿心驕傲，他呼請繼續支持蘇治芬，贏回台灣。

縣議員蔡岳儒等人說，蘇治芬縣長任內打造農業首都，為雲林打下深基，農業產值至今仍是全國之冠。水林鄉長許山埜說，他任鄉長迄今10個月，蘇治芬已幫水林爭取10.6億建設經費，讓鄉民有感。口湖鄉長林哲凌則大聲疾呼，這是場苦戰千萬不能掉以輕心，要用選票守護台灣。

雲林出身的立委李麗芬說，立法院最了解農業就是蘇治芬，更協助雲林學校建設，關心孩子教育，讓孩子有安全優良的學習環境，是公都盟公認的優秀立委，大家一定要將蘇留在立院，繼續為國家、人民做事。

蘇治芬親切問候選民。記者蔡維斌／攝影
蘇治芬親切問候選民。記者蔡維斌／攝影
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民進黨立委參選人蘇治芬在水林鄉成立競總，鄉親到場相挺。記者蔡維斌／攝影
民進黨立委參選人蘇治芬在水林鄉成立競總，鄉親到場相挺。記者蔡維斌／攝影
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東勢鄉競總成立，旅外雲林人送包子，祝蘇治芬連任成功。圖／蘇治芬競總提供
東勢鄉競總成立，旅外雲林人送包子，祝蘇治芬連任成功。圖／蘇治芬競總提供
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蘇治芬親切問候選民。記者蔡維斌／攝影
蘇治芬親切問候選民。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬口湖鄉林哲凌

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