府城文創陶藝展 萬象藝坊展出陶藝精品
2019-11-03 09:37
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南陶藝家范仲德帶領中生代安平陶坊負責人宋健誠、新生代陶藝創作者黃鼎鈞，即日起至12月1日在台南市東區崇仁街萬象藝坊，舉辦「府城文創陶藝展」，展出三人陶藝精品。
范仲德年輕時屢獲金陶獎的殊榮後，轉往大陸發展10多年，奠定他在陶藝界的深厚實力。這次展出的主題是「府城意象」、「台灣意象」，懷著感恩之心，以家鄉之美為素材，成就這些反璞歸真的作品，尤其採用浮雕的技法，將家鄉景物鏤刻在碗、盤、杯子等陶器上，府城之安平古堡、赤崁樓、孔廟精緻的呈現出來。
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宋健誠遊走於南部各大專院校擔任陶藝業師，推廣陶藝教育不遺餘力，在安平商圈更是十分活躍。陶坊辦理的賞陶、玩陶活動，頗受各界肯定。這次展出以「安平劍獅風華再現」、「安平壺」及 「高溫新釉茶器」為主，盼透過這次展覽讓欣賞者了解安平歷史的發展與當代陶藝的多元面貌。
年輕的陶藝家黃鼎鈞，在安平陶坊擔任業師多年，近年挑戰大型陶甕的製作與燒窯，已有亮眼的作品，本次展出已柴燒花器、茶杯、茶碗及茶倉為主。
宋健誠說，萬象藝坊今年才由台南市陶藝學會理事長王國雄著手策畫陶藝展覽，在原經營者周寄希與胡秝羚兩位女士的支持下，開展一連串的陶藝創作精品展覽，希望為南陶會的眾多陶藝創作者尋找更多發表的舞台，也藉著陶藝來開展國際交流的管道，增進陶藝參與的人口，提昇府城藝術的涵養。
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