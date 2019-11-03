新住民推特色素食 盼減緩氣候變遷

2019-11-03 02:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



台北市中正區櫻花社區發展協會每月舉辦「尊重多元欣賞差異」活動，昨天以「改吃素食減緩氣候變遷效應」為主題，邀請新住民分享母國特色素食，立委賴士葆也到場參與，他說，新住民做的菜很環保，節能減碳愛地球。

冰山因溫室效應融化，移居台灣的新住民提出另類觀點，認為若改吃有機純素，應可減少八成氣候變遷效應，採用素食材烹飪料理、喝有機咖啡、吃有機水餃、使用環保碗筷等，應可藉新的「飲食文明」為環境保生機。

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據了解，中正區櫻花社區發展協會結合中華新移民國際交流協會、樂農生活志業，及台北市群英扶輪社共同推動「尊重多元欣賞差異」活動，該活動是台北市社會局核定的「新住民素人」講座，一個月舉辦一次。

主辦單位表示，本月課程邀請越南母語教師嚴詠緹，分享家鄉酸甜開胃的素食春捲；來自大陸河南的祝燕莉，則提供養生菇風味的素食水餃，主張從食中可看出人品是否高雅。