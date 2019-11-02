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反賄選、護山林 嘉檢北門鳴笛

2019-11-02 23:49聯合報 記者卜敏正／嘉義縣報導

嘉義地檢署等單位，今天到奮起湖老街，宣導反賄選及護林觀念。 圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署等單位，今天到奮起湖老街，宣導反賄選及護林觀念。 圖／嘉義地檢署提供
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嘉義地檢署昨天上午邀集嘉義地區檢、警及廉政、林政、林鐵等單位，齊聚嘉義北門車站，共同鳴笛宣誓反賄選及護林決心，並搭乘阿里山小火車，從嘉義市北門出發到奮起湖掃街，宣導反賄、護林觀念。

嘉義地檢署昨結合林務局嘉義林管處，及林鐵及文資管理處等單位，舉辦「反賄選鐵定行，阿里山護林逗陣來」活動，主任檢察官蔡英俊、郭志明、嘉義林管處長張岱、林鐵及文資處秘書林其德等人，先到北門車站集結，隨後搭小火車到奮起湖老街，向遊客及在地攤商、國有林周邊社區居民，宣導反賄及守護原鄉觀念。

蔡英俊說，嘉義地檢署去年查賄績效全國第一，這次活動三大元素包括，促進林鐵觀光、守護原鄉山林、強化反賄意識，同時要強調執法機關對於查緝賄選、護林堅定決心，也盼民眾能協助通報相關情資。

嘉義地檢署統計，去年九合一選舉共1080件賄選案，全國發出檢舉獎金逾11.37億元，鼓勵全民勇於檢舉賄選。

嘉義賄選北門

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