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柯文哲新營夜市合影試人氣 柯粉排隊相挺

2019-11-02 19:50聯合報 記者謝進盛／即時報導

身兼台灣民眾黨黨主席的台北市長柯文哲，今天晚上近7點來到台南新營夜市，吸引大批鄉親排隊，雖然柯一行人略遲到，但柯粉們耐心等待， 柯文哲一行預計停留約1小時後轉往嘉義，將搭高鐵回台北。

新營夜市是台南溪北重要的夜市，每周六吸引附近鄉親前往。柯文哲今天在台南溪北安排七個行程，集中在新營、東山、後壁、等區 ，除為台灣民眾黨立委參選人顏耀星拉抬聲勢， 也有為立委政黨票催票的意味。

從事護理工作的蔡小姐，晚間排隊等與柯文哲合影， 她表示，欣賞柯文哲從政的直白，就算有點白目，但也沒有一般政治人物的虛偽。

另一對夫婦也帶著小朋友來排隊，等候約15分鐘終於如願以償。兩人不諱言表示，他們就是鋼鐵柯粉，來幫柯文哲打氣加油。

台北市長柯文哲今晚在台南新營夜市與鄉親合影試人氣,柯粉排隊相挺。記者謝進盛/攝影
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台北市長柯文哲今晚在台南新營夜市與鄉親合影試人氣,柯粉排隊相挺。記者謝進盛/攝影
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台北市長柯文哲今晚在台南新營夜市與鄉親合影試人氣,柯粉排隊相挺。記者謝進盛/攝影
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柯文哲台灣民眾黨夜市

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