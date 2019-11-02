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新市毛豆甜點冠軍出爐 廣邀民眾作愛心公益不落人後

2019-11-02 18:10聯合報 記者周宗禎／即時報導

2019台南新市毛豆產業文化活動今天熱鬧登場，主辦單位新市農會邀請台南市動物防疫保護處與多個愛心單位加入，推動毛豆產業之餘喚起民眾參與關心社會，發揮愛心做公益。

配合舉辦競爭激烈的「毛豆創意甜點」競賽冠軍揭曉，金獎張家綾、張玉珍，作品「毛豆福氣餅、綠金乳酪球」，獲獎金兩萬元，銀獎台灣首府大學劉宇君、李彥潔獎金1萬5千元，銅獎個人工作坊張巧慧、黃秀容獎金1萬元，佳作長榮女中徐育惠、楊欣瑜與菠特傑蔬菓烘焙坊王子芳、高志鍵獎金各5千元。

新市農會表示，今年毛豆創意甜點決賽著重在口感及技巧、經濟性及商業可行性、創意與主題呈現度、食材運用、口條表達等贏得競賽的5大標準，期待甜點冠軍得主能夠透過作品，擴大毛豆產業的經濟附加價值。

活動現場有以毛豆製成沙拉醬、毛豆香腸結合青農所種植新鮮蔬菜，讓民眾DIY體驗毛豆與美食結合出「毛豆大亨堡」美食饗宴、在地青年農民蔬果市集、鄰近農會農特產展售及小型農機展覽，讓民眾有機會近距離體驗，深入了解在地農產品運用於常日烹調，推廣節能減碳概念選購在地新鮮蔬果、特色農產品帶動在地消費商機。

農會總幹事李美嬅表示，除極力推動在地農業，農會也熱心公益關懷弱勢，藉辦理毛豆產業活動結合愛心公益，希望匯聚大眾的力量，幫助需要幫助的人，「台南市一直是友善動物的城市」，呼籲民眾以認養代替購買，給毛小孩一個家，現場有動物防疫保護處辦理毛小孩認養並免費疫苗注射。

主辦單位還邀請曼都髮型店6位設計師免費義剪、華山基金會10張發票免費換一包餅乾、台灣比菲多捐助飲品、品澄皂工坊-手工皂、遠東科技大學-毛豆芝麻手工餅、新市國中則由薛英斌校長帶領學校熱血團隊參與公益活動，義賣作品有同仁的雷雕創作及學生的畫冊、明信片、速寫臨摹、藍曬書籤、毛豆圖像馬克杯等產品。

李美嬅表示，今日公益活動所得善款11月9日毛豆產業文化活動當天全數捐給財團法人天主教臺南市私立蘆葦啟智中心、華山基金會、台南市政府動保處等三個福利單位，11月9日毛豆產業文化活動，歡迎大家同來感受「綠金魅力攜手體驗農村田間樂趣，農會不遺餘力推動台灣農業與愛心公益活動」。

「毛豆創意甜點」競賽優勝者上台領獎。圖/讀者提供
「毛豆創意甜點」競賽優勝者上台領獎。圖/讀者提供
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「毛豆創意甜點」競賽冠軍揭曉，金獎張家綾、張玉珍，作品「毛豆福氣餅、綠金乳酪球」...
「毛豆創意甜點」競賽冠軍揭曉，金獎張家綾、張玉珍，作品「毛豆福氣餅、綠金乳酪球」。圖/讀者提供
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「毛豆創意甜點」競賽冠軍揭曉，金獎張家綾、張玉珍的作品「毛豆福氣餅、綠金乳酪球」...
「毛豆創意甜點」競賽冠軍揭曉，金獎張家綾、張玉珍的作品「毛豆福氣餅、綠金乳酪球」。圖/讀者提供
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