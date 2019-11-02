新市毛豆甜點冠軍出爐 廣邀民眾作愛心公益不落人後

2019-11-02 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



2019台南新市毛豆產業文化活動今天熱鬧登場，主辦單位新市農會邀請台南市動物防疫保護處與多個愛心單位加入，推動毛豆產業之餘喚起民眾參與關心社會，發揮愛心做公益。

配合舉辦競爭激烈的「毛豆創意甜點」競賽冠軍揭曉，金獎張家綾、張玉珍，作品「毛豆福氣餅、綠金乳酪球」，獲獎金兩萬元，銀獎台灣首府大學劉宇君、李彥潔獎金1萬5千元，銅獎個人工作坊張巧慧、黃秀容獎金1萬元，佳作長榮女中徐育惠、楊欣瑜與菠特傑蔬菓烘焙坊王子芳、高志鍵獎金各5千元。

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新市農會表示，今年毛豆創意甜點決賽著重在口感及技巧、經濟性及商業可行性、創意與主題呈現度、食材運用、口條表達等贏得競賽的5大標準，期待甜點冠軍得主能夠透過作品，擴大毛豆產業的經濟附加價值。

活動現場有以毛豆製成沙拉醬、毛豆香腸結合青農所種植新鮮蔬菜，讓民眾DIY體驗毛豆與美食結合出「毛豆大亨堡」美食饗宴、在地青年農民蔬果市集、鄰近農會農特產展售及小型農機展覽，讓民眾有機會近距離體驗，深入了解在地農產品運用於常日烹調，推廣節能減碳概念選購在地新鮮蔬果、特色農產品帶動在地消費商機。

農會總幹事李美嬅表示，除極力推動在地農業，農會也熱心公益關懷弱勢，藉辦理毛豆產業活動結合愛心公益，希望匯聚大眾的力量，幫助需要幫助的人，「台南市一直是友善動物的城市」，呼籲民眾以認養代替購買，給毛小孩一個家，現場有動物防疫保護處辦理毛小孩認養並免費疫苗注射。

主辦單位還邀請曼都髮型店6位設計師免費義剪、華山基金會10張發票免費換一包餅乾、台灣比菲多捐助飲品、品澄皂工坊-手工皂、遠東科技大學-毛豆芝麻手工餅、新市國中則由薛英斌校長帶領學校熱血團隊參與公益活動，義賣作品有同仁的雷雕創作及學生的畫冊、明信片、速寫臨摹、藍曬書籤、毛豆圖像馬克杯等產品。