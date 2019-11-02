路平施工前3天塗車格畫紅線惹議 工務局：假日提前畫線
2019-11-02 17:48
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南市永康警分局前東橋七路路面破爛不堪，市府工務局4日施工重鋪路面，不過昨天施工單位就將路邊收費停車格位全部塗掉，因當地住宅林立又有公務機關，許多民眾無處停車，怨聲載道。
工務局表示，畫的是「臨時紅線」，因為東橋七路將實施「路平專案」，重舖路面，施工常有民眾會無視施工公告停車，影響施工，施工5天結束後會恢復停車格位。
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有民眾反映，前市長是賴清德任內路平專案，也沒有這樣子做，且後天4日才施工，為何昨天1日就塗銷停車格畫紅線。工務局表示，按照路平專案施工程序，因為今明兩天休假日，才提前畫線。
一些當地民眾無法接受這種說法，質疑施工單位「只顧自己方便，便宜行事影響民眾權益」，因為當地假日停車需求更大，「要畫紅線為什麼不當天提早來畫，或者畫完再施工？」
警方表示，道路交通管理處罰條例相關法令，沒有「臨時停車」這項目規定，紅線畫設也要經過一定程序，施工單位自設紅線，民眾質疑法令禁止人民私設紅線，為何政府機關就可以畫紅線，影響民眾停車權益。
警方指出，施工單位自畫紅線，有民眾停車萬一遭員警開單，民眾可收集相關事證提出異議，交由主管機關交通局裁定是否違法，員警一切依法執勤。
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