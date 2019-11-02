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秋行軍蟲肆虐農民苦 賴惠員向總統蔡英文請命

2019-11-02 17:40聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

秋行軍蟲肆虐台南，估計有5千公頃硬質玉米種植區淪陷，農民叫苦不已，民進黨台南立委參選人賴惠員今天向總統蔡英文農委會主委陳吉仲反映，希望中央務必加強除疫力道，除增加防疫補貼經費，也要確保農藥供應無虞。

總統蔡英文今天下午在台南嘉南藥理大學舉行全國農會後援會成立大會，賴惠員出席時當面向蔡英文及農委會主委陳吉仲反映台南 秋行軍疫情不容小覷，她說，台南在今年6月首次面臨秋行軍蟲威脅，農民在9月中旬開始種植二期作的硬質玉米，10月紛紛傳出疫情。

根據農政單位資料，台南市已有26個行政區遭受蟲害，為協助農民解決秋行軍蟲的疫情，農委會補貼首次施藥工資為一分地300元，提供的農藥有「賜諾特」跟「剋安勃」兩種，但是剋安勃目前已沒有存貨。台南市政府也緊急墊付540萬防治經費，並視狀況隨時增加經費。

賴惠員表示，雖然中央負擔首次施藥工資以及防治藥物，但力量仍不足。希望農委會盡快提高噴藥工資，且準備充分藥品，同時注意害蟲產生抗藥性的問題，讓在第一線作戰的農民有堅強的後盾。

她指出，台南市政府農業局已將防治藥劑配往各地區公所，只要農地經鑑定確認受到蟲害威脅，便可向區公所通報並領取緊急防治藥劑使用，請農民注意。

秋行軍蟲肆虐台南，農民叫苦，民進黨立委台南第一選區參選人賴惠員（右一）向總統蔡英...
秋行軍蟲肆虐台南，農民叫苦，民進黨立委台南第一選區參選人賴惠員（右一）向總統蔡英文、（中）、農委會主委陳吉仲（第一排前左一）反映農民心聲。圖/賴惠員服務處提供
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