四星級嘉義兆品飯店搶雙11商機 2人入住每人1111元
2019-11-02 17:23
聯合報 記者魯永明
／嘉義市即時報導
「雙11」不再只是網購業專屬購物節，雲朗觀光集團今年首度舉辦雙11線上快閃搶購活動，號召雲品溫泉酒店、翰品酒店（新莊、花蓮、高雄）、嘉義兆品酒店，在11日上午11點11分限時在各飯店官方FB平台直播開賣，嘉義兆店說，2人入住每人只要1111元。
前總統馬英九到嘉義，曾多次住宿嘉義兆品酒店，兆品酒店大手筆改裝後，通過觀光局評鑑四星級飯店，秋冬國旅補助上路，兆品住房率8成以上，坐落嘉義市鬧區文化路觀光夜市商圈的兆品酒店，不以陸客為主要客源，陸客遽減，不影響業績，目前房客國旅占多數。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
嘉義兆品酒店共計185間客房，每間客房價格從2500元至逾萬元不等，這次參與雲朗觀光集團雙11線上快閃搶購活動，此方案仍適用政府秋冬旅遊補助； 雲朗觀光說，翰品酒店新莊、高雄、與嘉義兆品酒店，推出兩人入住每人只要1111元。
11月11日上午11點11分，雲朗觀光集團旗下各飯店的官方臉書粉絲團準時直播開跑，雲品溫泉酒店將推出官網預訂「歡聚快閃」，每房第三人起可享「+1不孤單優惠價 1111元」（未稅），同一時段，翰品酒店新莊、翰品酒店高雄與嘉義兆品酒店推出兩人入住每人只要1111元的住房優惠，每房最少2人入住，優惠房價2222元。
留言