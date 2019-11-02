自學書法家獲日本國際書道展賽「推薦賞金牌獎」

2019-11-02 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義即時報導



嘉義縣72歲書法家呂金平，連續2年參加日本國際書道展賽，去年獲「特選銅牌獎」，今年進一步獲「推薦賞金牌獎」，嘉義縣長翁章梁今天上午到呂金平家中張貼紅紙祝賀。呂感謝翁縣長對書藝支持，坦言書藝創作要忍受孤單寂寞，但比賽要保持平常心、得失隨緣，這是他的平凡生活智慧。

日本國際書道展賽每年舉辦1次，已經辦理第80屆，參賽者來自日本、大陸及台灣等三地，參賽者將作品寄到國際性書道展參賽，呂金平去年第一次就拿下準特選銅牌獎，第二次參賽一舉拿下推薦賞金牌獎，更是全台灣5個金牌的首位。

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呂金平表示，從小喜歡書畫，只要一枝筆拿起來，就會沉醉在自己的書藝天地，但家境關係沒機會好好學習，還記得就讀六腳國小時想參加比賽，因為交通不便，都從六腳鄉走路到朴子市，再搭公車到嘉義市，學習歷程相當辛苦。

他說，學習書法超過40年，過去都是自學、沒有參加社團，直到2、3年前好友黃進德邀約加入書藝團體，與志同道合書藝朋友互相鼓勵，去年才決定把平時寫的書畫寄去參加。