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文蛤愈來愈難養？台塑辦文蛤節展現好成果

2019-11-02 16:21聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

國內文蛤主產地的雲林縣台西和麥寮，因養殖環境惡化，產量銳減，業者叫苦，台塑委託學者所組成的農漁輔導團隊提供協助，今年文蛤生產漸穩，今天開辦文蛤節發表成果，文蛤選拔熱滾滾，千人品嘗鮮美文蛤，吃得津津有味，縣長張麗善代言，為雲林優質文蛤打響品牌。

雲林區漁會、台塑企業今天在台西鄉慈海宮舉辦文蛤節，一早就擠滿人潮品嘗肥美文蛤、鱸魚等海鮮，並透過文蛤評鑑選拔，讓大家吃到更優質的雲林漁產，評選結果由李宗燦奪下「文蛤王」寶座。

雲林縣長張麗善、全國漁會總幹事林啟滄、雲林區漁會理事長王溪岸、總幹事林傳育、台西鄉長林芬瑩等人一起為雲林優蛤代言，張麗善說，台西、麥寮養蛤上千公頃佔全國產量6成，近來受養殖環境和氣候惡化衝擊，產量每況愈下，幸經台塑延聘專家學者組成團隊輔導，力挽頹勢，縣府將會配合協助拓展內外銷市場，帶動蛤業回春。

台塑安全衛生環保中心副總經理吳宗進說，天氣劇烈變化傷害農漁養殖，台塑委託各大學成立的農漁輔導團隊，提供科學化養殖技術並由專家進駐協助，包括天氣變化的因應之道發送即時簡訊、提醒提早收成和消毒，並成立益生菌工廠和技術交流中心提供技術諮詢，降低氣候異常衝擊。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰也說，除實地提供協助，也編撰養殖月曆和技術手冊，提供酷暑或寒冬的漁養環境管理，降低風險，提升生產率，多年來已實獲成果，讓國人吃到安全又優質農漁產。

雲林縣長張麗善（左四）為「雲林優蛤」代言，呼籲國人多吃雲林生產的優質文蛤。記者蔡...
雲林縣長張麗善（左四）為「雲林優蛤」代言，呼籲國人多吃雲林生產的優質文蛤。記者蔡維斌／攝影
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文蛤選拔優勝者接受台塑表揚。記者蔡維斌／攝影
文蛤選拔優勝者接受台塑表揚。記者蔡維斌／攝影
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百餘家文蛤業者參加文蛤評鑑選拔。記者蔡維斌／攝影
百餘家文蛤業者參加文蛤評鑑選拔。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善關切台塑輔導的漁產生產情形。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善關切台塑輔導的漁產生產情形。記者蔡維斌／攝影
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台塑和雲林區漁會舉辦文蛤節，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
台塑和雲林區漁會舉辦文蛤節，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
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文蛤節上有DIY現煮文蛤料理，鮮甜好吃。記者蔡維斌／攝影
文蛤節上有DIY現煮文蛤料理，鮮甜好吃。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善（左五）為「雲林優蛤」代言，呼籲國人多吃雲林生產的優質文蛤。記者蔡...
雲林縣長張麗善（左五）為「雲林優蛤」代言，呼籲國人多吃雲林生產的優質文蛤。記者蔡維斌／攝影
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