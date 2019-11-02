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打響「鹽水意麵」名氣 鹽水商圈意麵節登場

2019-11-02 14:49聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

「2019意遊月津—鹽水商圈意麵節」活動今天登場，現場安排意麵試吃等一系列活動，吸引大小朋友與會，讓周六的鹽水小鎮熱鬧不已。

這項活動由台南市政府經濟發展局、鹽水區公所、鹽水月津港文化觀光商圈發展協會共同合辦，安排在鹽水區中山路展開，現場「蜂炮鴿」、「嬌仔巴」、「鴿鴿啼」3 吉祥物，更受到大小朋友歡迎。

這次活動包含「集章摸彩樂」、「早鳥打卡」、「逗陣來踩街表演」、「意麵試吃」、「特色小農市集」及「最想『意』到的鹽水」寫生比賽等精彩內容，現場共吸引超過千人。

經發局長郭阿梅表示，為推廣在地美食小吃體驗，鹽水區公所設計「集章摸彩」活動，讓遊客以趣味簡單集章方式體會鹽水美食及風情，獎品豐富，最大獎為平板電腦。除摸彩外，也安排「早鳥打卡」活動，可獲取精美禮物。

台南市長黃偉哲夫人劉育菁也出席，她說，鹽水不僅僅是歷史文化古鎮，除蜂炮、燈節，在地產業意麵更是彰顯鹽水的特色，鹽水商圈今年更獲得經典小鎮績優商圈，是觀光的潛力發展點，每年舉辦意麵節都有新創意及驚喜，不僅推廣鹽水意麵，吸引更多觀光客前來感受鹽水的活力與魅力。

「2019意遊月津—鹽水商圈意麵節」登場，現場「蜂炮鴿」、「嬌仔巴」、「鴿鴿啼」...
「2019意遊月津—鹽水商圈意麵節」登場，現場「蜂炮鴿」、「嬌仔巴」、「鴿鴿啼」3隻吉祥物，更受到大小朋友歡迎。記者謝進盛/攝影
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