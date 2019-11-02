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南科太陽能模型車親子挑戰營 數百親子體驗科普手作

2019-11-02 14:07聯合報 記者周宗禎／即時報導

南科管理局於今天與高雄科技大學以及教育部南部太陽能學校，舉辦「第14屆南科太陽能模型車親子挑戰營」活動，數百孩童參與，從實作中學習太陽能及飛機的科普知識。

南科管理局表示，南科太陽能模型車親子挑戰營由親子手作太陽能模型車，學習正確太陽能源觀念；為推廣航太科學知識，今天的活動項目也有「手擲機」競賽，將創意思考及飛行科學原理融入競賽中，訓練學生設計、思考、及解決問題能力，「活動內容寓教於樂，非常有意義」。

南科太陽能模型車親子挑戰營已辦14屆，從第一屆太陽能知識，到現在活動結合手擲機比賽，南科太陽能模型車活動深受小朋友喜愛。

科管局表示，南科除扶植台灣高科技產業發展，也支持科普教育的推廣，這次的活動讓大小朋友從簡單的組裝開始培養「自造者maker」精神，也呼應「創客STEAM」教育，從小培養創造精神，非常值得參與。

副局長蘇振綱指出，今天的活動非常豐富，搭配太陽能源的主題，也準備了「風持電翅-轉出新未來」離岸風電VR學習工具，透過VR虛擬實境，讓民眾體驗出航的感覺，近距離看到離岸風力發電廠。

主辦單位也安排了闖關活動，現場有風力、氫能發電、史特林引擎等能源教具，透過動手操作，深入淺出地了解能源知識。南科AI_ROBOT自造基地也推出「3D筆畫出立體世界」節目，讓孩子用3D列印筆實現創意；這支筆可以讓2D平面創作變成3D立體藝術，讓小朋友當場可以實現自己的創意，基地也特別準備了機器人跟大家互動，民眾玩得不亦樂乎。

南科太陽能模型車親子挑戰營，親子經由模型製作與競賽體驗科普教育。圖/科管局提供
南科太陽能模型車親子挑戰營，親子經由模型製作與競賽體驗科普教育。圖/科管局提供
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南科太陽能模型車親子挑戰營，親子經由模型製作與競賽體驗科普教育。圖/科管局提供
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南科親子

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