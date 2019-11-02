親子樂 柳營太康有機農業專區有機農特產品成果展
2019-11-02 14:06
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
台南市柳營太康有機農業專區今天舉辦有機農特產品成果展，現場安排親子採收體驗，與會大小朋友拿著茄芷袋採摘火龍果、絲瓜等蔬果，現場好不快樂！
這項名為「食尚有機豐收樂～台南有機蔬果推廣」活動，吸引不少鄉親與會。太康有機農業生產合作社理事主席鄭鴻權說，台灣有機蔬果具有國際競爭力，期待農委會加強輔導專區內有機農，讓有機蔬果在市場更普及化，讓更多民眾吃得更健康。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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鄭鴻權表示，太康有機農業專區成立已10年，總面積45公頃，分為公共用地和生產用地兩大區域，生產用地共有36個生產區塊，由一群有機農友進駐種植，栽種有短期葉菜類、瓜果類、根莖類、雜糧特作類和水稻等，農產品經由該合作社協助媒合銷售，主要通路為有機通路商、有機商店、團膳業者、及有機通路契作生產。
現場展出時令有機蔬果，推銷有機蔬果箱伴手禮、有機蔬果料理品嘗、讓民眾了解食用有機蔬果對身體健康助益。
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