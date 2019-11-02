古蹟樹木共存 嘉義公園百年神社遺址遭樹根入侵修復
2019-11-02 14:05
聯合報 記者魯永明
／嘉義市即時報導
嘉義公園日治時期大正4年（1915年）興建的第一代神社遺址，至今104年，1943年前因蟲蛀腐朽拆除，遺留石砌基壇，周邊種植2棵玉蘭花及芒果樹，樹大根部入侵基壇，造成嚴重毀損崩裂，為搶救古蹟，嘉義市文化局委託樹木專家移植樹木，為移植砍斷樹枝，早起運動民眾誤以為砍樹破壞景觀。
文化局說，邀請文資專家評估後，建議移植破壞石砌基壇2棵樹木，重新整修基壇，工地用鐵皮圍籬，避免民眾進入發生意外，工程7月8日動工，預定下月中旬完工，將透過神社意象的塑造及導覽解說資訊，讓民眾重新感受當年神社莊嚴文化氣氛，樹木由樹木專家就近移植公園內。
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為呈現原嘉義神社歷史脈絡完整性，文化局104年初公告「第一代神社遺址」納入市定古蹟原嘉義神社暨附屬館所（嘉義市史蹟資料館）範圍，讓它受文化資產保存法規範及保護。
文化局表示，第一代神社遺址修復工程並非修復回原來神社樣貌，是利用景觀步道搭配老照片解說牌說明，讓民眾可以更接近第一代神社遺址，以記憶取代回憶，完整呈現嘉義神社歷史脈絡。
文化局強調，為維護珍貴文化資產與保護老樹，經過幾次與植栽專家及文資學者會勘討論後，在建設處協助下，完成植栽移植程序，日後持續養護移植後植栽，期在悉心維護下，古蹟與樹木共存雙贏。
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