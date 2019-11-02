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太平媽祖遶境吸票機？柯蔡吳徐都來了

2019-11-02 10:03聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣西螺福興宮太平媽祖今晚起駕，展開為期16天的祈福遶境活動，包括台北市長柯文哲、蔡英文總統、國民黨主席吳敦義、內政部長徐國勇等人都將到場，太平媽祖信徒遍及全台，許多政商名流、演藝人士都是媽祖信徒，光是遶境前的起馬宴就能讓全台三百多家宮廟齊聚，在宗教界極富影響力，也成為各政黨、參選人的角力舞台。

太平媽祖今晚起駕遶境，柯文哲早上9時搶先到福興宮參加洗塵典禮，並獻上金牌、匾額，傍晚5時蔡英文將到場恭迎媽祖上轎、獻匾，晚上8時吳敦義、徐國勇將參加起駕典禮，恭送媽祖出城遶境。

太平媽遶境讓柯、蔡、吳、徐都到場，地方上藍綠立委參選人也不缺席，除了選舉比人氣，西螺福興宮在地方及各階層選民的影響力更是不容忽視，廟方人員表示，前總統陳水扁、馬英九都曾在遶境活動期間到福興宮，蔡英文在擔任民進黨主席時曾經來過，去年過年蔡英文到福興宮發新春紅包，今天更為了媽祖遶境，在滿檔行程中抽空來參拜。

柯文哲參選台北市長時，曾到過福興宮，今年參加大甲媽祖遶境時，更曾入住福興宮，廟方人員轉述，柯文哲私下表示，不知為何，來到福興宮覺得特別溫馨、安心。

日前福興宮舉辦遶境前的起馬宴，席開400桌，來自高雄、花蓮、新北、彰化、嘉義、台中各地廟宇的主事者齊聚一堂，大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、新港奉天宮等各廟的董事長都到齊，大甲鎮瀾宮董事長顏清標當場為國民黨總統參選人韓國瑜懇託，據悉，當年馬英九也曾參加過起馬宴，逐桌敬酒。

地方人士表示，福興宮建廟三百餘年，是當地主要信仰之一，許多演藝界人士、政商名流都是信徒，15年前廟方展開祈福遶境活動，規模日益擴大，在各地擁有許多鐵粉，廟方推出的文創商品極具流行性，也是信徒爭相收藏的商品。

今年遶境活動擴大到16天，沿途經過雲彰地區三百多家廟宇，因所需人力龐大，在地農民會特意將農務工作排開，只為成為媽祖的腳力，媽祖起駕當晚施放的百萬高空煙火媲美國慶煙火，更吸引許多外地遊客，估計西螺將湧進近十萬人次，地方人士表示，媽祖魅力大，加上適逢選舉年，難怪大家都來了。

今天遶境活動獨缺國民黨總統參選人韓國瑜，廟方表示，事前有邀請韓國瑜，他原本有意願要到，但實在抽不出時間，但韓國瑜妻子李佳芬已於日前夜訪福興宮參拜，已多次參加太平媽祖起駕的前立法院長王金平今年則因為行程衝突，可能不會出席。

雲林縣西螺福興宮太平媽祖今晚起駕，展開為期16天的祈福遶境活動，柯文哲早上9時搶...
雲林縣西螺福興宮太平媽祖今晚起駕，展開為期16天的祈福遶境活動，柯文哲早上9時搶先到福興宮參加洗塵典禮，吸引許多支持者排隊合照。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣西螺福興宮太平媽祖今晚起駕，日前遶境前的起馬宴，席開400桌，來自高雄、花...
雲林縣西螺福興宮太平媽祖今晚起駕，日前遶境前的起馬宴，席開400桌，來自高雄、花蓮、新北、彰化、嘉義、台中各地廟宇的主事者齊聚一堂。圖／西螺福興宮提供
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雲林縣西螺福興宮太平媽祖今晚起駕，日前遶境前的起馬宴，席開400桌，來自高雄、花...
雲林縣西螺福興宮太平媽祖今晚起駕，日前遶境前的起馬宴，席開400桌，來自高雄、花蓮、新北、彰化、嘉義、台中各地廟宇的主事者齊聚一堂。圖／西螺福興宮提供
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雲林縣西螺福興宮太平媽祖今晚起駕，展開為期16天的祈福遶境活動，柯文哲早上9時搶...
雲林縣西螺福興宮太平媽祖今晚起駕，展開為期16天的祈福遶境活動，柯文哲早上9時搶先到福興宮參加洗塵典禮，吸引許多支持者排隊合照。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣西螺福興宮太平媽祖今晚起駕，日前遶境前的起馬宴，席開400桌，來自高雄、花...
雲林縣西螺福興宮太平媽祖今晚起駕，日前遶境前的起馬宴，席開400桌，來自高雄、花蓮、新北、彰化、嘉義、台中各地廟宇的主事者齊聚一堂。圖／西螺福興宮提供
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大甲媽祖遶境韓國瑜

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