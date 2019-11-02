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老書店又回來了 良昌冊店回嘉義市火車站商圈重新營業

2019-11-02 09:54聯合報 記者魯永明／嘉義市即時報導

嘉義火車站鬧區仁愛路10餘年歷史的老書店良昌書局，4月10無預警停止營業，讓喜愛閱讀市民不捨，近幾年實體書局不敵網購，一家家關門，最近良昌書局以良昌冊店，重回嘉義市火車站商圈，承租ＮＯＶＡ地下一樓，300坪展售空間乾淨明亮，陳列各種書籍，讓嘉市也和台南一樣，有巨大地下圖書城。

市長黃敏惠在「勇媽阿惠」臉書粉絲社群，發布讀書人好消息說「良昌冊店回來了，你還記得補習之前，一定要去翻幾頁的那本小說嗎？火車站前的良昌冊店，曾經是許多嘉義人的回憶，而這份回憶，已經重新開啟。

試賣中的『良昌冊店』在ＮＯＶＡ地下一樓，有三百坪大的展售空間，良昌蔡老闆對來訪勇媽團隊成員笑著聊到：『開冊店是憨人的工作，但是對書香的著迷，會讓人一再犯錯。』

算來、這也是蔡老闆第三次做憨人了。第一次良昌冊店開在仁愛路上的黃金店面，後來想幫圖書產業找未來，結合餐飲於是搬遷到承億閱讀小鎮。承億閱讀小鎮近期改變經營模式，選擇和樂檸漢堡結合，而良昌蔡老闆則選擇了重新創業。

良昌冊店又回到他起家的火車站商圈，這次和ＮＯＶＡ合作，ＮＯＶＡ相當大方給租金優惠，火車站商圈除本地客，更能吸收外縣市客群。從新營、白河到斗六，從中埔到東石，書店是微利產業，只要位在區域經濟中心、人流夠大，蔡老闆有信心創造足夠利潤。

蔡老闆提到雲林嘉義、北台南地區地區碩果僅存的大型的書店都在嘉義市，例如鴻圖書局、墊腳石或良昌冊店，而且都接近火車站商圈。良昌也希望依此為能量，再傳書香。」

良昌書局在雲林縣北港鎮起家，57歲第二代蔡姓老闆17年在仁愛路鬧區立足，不少學生在附近補習，上、下課後會去良昌逛逛，補充文具及參考書等用品，是許多人回憶，2年前關門消息傳出，令人相當驚訝與不捨。

2年多前吹熄燈號的嘉義市火車站商圈老書店良昌書局，最近以良昌冊店重回火車站商圈，...
2年多前吹熄燈號的嘉義市火車站商圈老書店良昌書局，最近以良昌冊店重回火車站商圈，承租ＮＯＶＡ地下一樓營業。圖／取自黃敏惠勇媽阿惠臉書粉絲社群
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2年多前吹熄燈號的嘉義市火車站商圈老書店良昌書局，最近以良昌冊店重回火車站商圈，...
2年多前吹熄燈號的嘉義市火車站商圈老書店良昌書局，最近以良昌冊店重回火車站商圈，承租ＮＯＶＡ地下一樓營業。圖／取自黃敏惠勇媽阿惠臉書粉絲社群
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2年多前吹熄燈號的嘉義市火車站商圈老書店良昌書局，最近以良昌冊店重回火車站商圈，承租ＮＯＶＡ地下一樓營業。圖／取自黃敏惠勇媽阿惠臉書粉絲社群
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2年多前吹熄燈號的嘉義市火車站商圈老書店良昌書局，最近以良昌冊店重回火車站商圈，承租ＮＯＶＡ地下一樓營業。圖／取自黃敏惠勇媽阿惠臉書粉絲社群
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2年多前吹熄燈號的嘉義市火車站商圈老書店良昌書局，最近以良昌冊店重回火車站商圈，承租ＮＯＶＡ地下一樓營業。圖／取自黃敏惠勇媽阿惠臉書粉絲社群
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