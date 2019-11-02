親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

連牙醫也搞錯！假牙千萬別這樣戴 小心爛嘴還傷肺

英國貨櫃車39屍命案 英警改口：死者全是越南人

動作快！台南市第三期節能補助開跑 經費用完就截止

2019-11-02 08:06聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

今年詢問度最熱門的節能汰換補助計畫，台南自107年6月啟動以來，獲得民眾熱烈響應，第三期補助計畫11月1日啟動，經發局表示，有汰換需求民眾盡早提出，若第三期補助款用罄將截止受理。

市長黃偉哲表示，對於補助民眾汰換耗能家電與設備，全民有很高的期望，市府已動多項簡政便民的措施，讓民眾在申請補助時能盡早、儘快獲得政府的補助費，共同響應節電政策，為台南低碳城市目標盡一份心力。

第二期補助計畫經費即將用罄， 11月1日啟動第三期節能補助計畫為最後一期，市府委託中華電信採臨櫃、郵寄雙軌受理模式，無縫接軌持續受理申請，力求「審核快、撥款快、資訊快｣等簡政便民目標，歡迎有需求民眾備妥文件即早申請，不要錯過機會。

經發局長郭阿梅表示，為加速消費者及販賣業者建立智慧用電正確觀念，並宣導簡政便民申請流程，結合台南市直轄市商業會共同舉辦節約能源說明會，透過專家學者傳授智慧節能改善措施，期望透過節能教育宣導，加強服務業營業場所能源管控，達到「省能、省錢，顧環境目標｣。

經發局指出，第三期住宅節能補助詳細資訊請上經濟發展局網站或台南節電城網站查詢，服務業機關汰換諮詢可洽詢成大研究發展基金會（電話06-3300691分機118劉小姐）、住宅部門汰換諮詢可洽中華電信公司（電話：06-3006168）、住宅部門郵寄申請地址:「臺南市中西區成功路3號8樓，住宅部門推廣補助作業計畫小組收」或至下列5處據點臨櫃申請。

中華電信受理據點

成功服務中心（臺南中西區成功路3號）

永康服務中心（臺南永康區中山南路515號）

佳里服務中心（臺南佳里區進學路256號）

新營服務中心（臺南新營區民治路105號）

新市中正服務中心（臺南新市區中正路47號）

台南市第三期節能補助起跑。圖/經發局提供
台南市第三期節能補助起跑。圖/經發局提供
分享

臺南節電

相關新聞

百年歷史北港牛墟9日重新開張 邀粉絲回娘家逛市集

2019-11-02 07:20

3補助六都墊底 黃偉哲：會再檢討

2019-11-01 23:32

中央限制加碼 嘉市托嬰負擔加重

2019-11-01 23:29

南科三期擴建 立委促盡速開發

2019-11-01 23:19

台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16

讓喪禮更莊重！太保市租台糖地興建禮儀廳明年完工

2019-11-01 19:12

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動

2019-11-01 17:15

屏東家庭教育中心台江取經 盛讚大廟興學令人感動

2019-11-01 16:30

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25

嘉市議員建議 觀光加強文化行銷

2019-11-01 13:50

認識在地咖啡史 古坑咖啡故事館啟用

2019-11-01 13:40

秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29

老化少子化養老育兒福利問題多 嘉義市議員質詢熱烈

2019-11-01 13:21

雲林萬副愛老眼鏡上路月餘 已成功配鏡逾8千副

2019-11-01 13:19

北港鎮兩個月的童樂會 邀大家來放風箏遊老鎮

2019-11-01 12:09

不插電備災食品野炊比賽 社區媽媽：用料理撫慰災民

2019-11-01 11:11

台南智慧路邊停車計費 11月4日擴大到安平區

2019-11-01 10:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

男子無視禁菸公告 等公車坐女學生旁抽菸被取締

2019-11-01 13:45

象鼻岩拉起警戒繩 瑞芳區長：以後要源頭管制

2019-11-01 16:38

新中橫今起交管3個月 民眾前往玉山塔塔加注意路況

2019-11-01 14:11

與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動

2019-11-01 17:15

談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了

2019-11-01 21:54

竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

竹縣羅馬公路改善工程竣工 增設腳踏車標線好貼心

2019-11-01 14:51

新北將成立食安智慧監控中心 確保營養午餐衛生

2019-11-01 13:19

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35

新北身障者超過16萬人 市府要建構更友善生活環境

2019-11-01 20:15

彰化市自水來用戶注意！西興、平和里7日停水10小時

2019-11-01 16:28

彰化縣人口負成長流浪狗倍增 動保團體陳情善待流浪狗

2019-11-01 13:18

幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58

東海與太平洋交接處 鼻頭「聽濤營區」5日起限時開放

2019-11-01 13:07

秋冬遊泡湯補助 泰雅渡假村祭限量住宿免費

2019-11-01 13:13

捕蜂抓蛇邊抓邊放賺報酬？縣議員建議開放民眾處理

2019-11-01 16:32

秋冬限定美景！阿里山隙頂雲海 夢幻美麗如人間仙境

2019-11-01 10:01

【即時短評】動物之家和火葬場都有需要 但不受歡迎

2019-11-01 21:25

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會

2019-11-01 23:52

不再是小黃！台中首支多元計程車隊上路

2019-11-01 15:48

秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29

張運炳賄選一審被判刑 遭停權缺席市政總質詢

2019-11-01 16:37

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25

一年最高6萬元！住宿式服務機構使用者補助開放申請

2019-11-01 10:24

黃柏霖建議：高雄市政府要多利用大數據分析

2019-11-01 10:01

台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16

進軍台北國際旅展 宜蘭市好禮大放送

2019-11-01 13:28

台南智慧路邊停車計費 11月4日擴大到安平區

2019-11-01 10:01

鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40

全高市「第二老」封號好沉重 大人小孩扮老募集發票

2019-11-01 11:31

「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15

微熱山丘推台北101限定提袋 傳遞台灣的親切關懷

2019-11-01 12:36

影／秋冬旅遊補助至今 林佳龍：全國200萬人次消費

2019-11-01 14:58

讓喪禮更莊重！太保市租台糖地興建禮儀廳明年完工

2019-11-01 19:12

金城湖黑面琵鷺等候鳥報到 竹市秋水鳥季11月9日登場

2019-11-01 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top