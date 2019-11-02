動作快！台南市第三期節能補助開跑 經費用完就截止
2019-11-02 08:06
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
今年詢問度最熱門的節能汰換補助計畫，台南自107年6月啟動以來，獲得民眾熱烈響應，第三期補助計畫11月1日啟動，經發局表示，有汰換需求民眾盡早提出，若第三期補助款用罄將截止受理。
市長黃偉哲表示，對於補助民眾汰換耗能家電與設備，全民有很高的期望，市府已動多項簡政便民的措施，讓民眾在申請補助時能盡早、儘快獲得政府的補助費，共同響應節電政策，為台南低碳城市目標盡一份心力。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
第二期補助計畫經費即將用罄， 11月1日啟動第三期節能補助計畫為最後一期，市府委託中華電信採臨櫃、郵寄雙軌受理模式，無縫接軌持續受理申請，力求「審核快、撥款快、資訊快｣等簡政便民目標，歡迎有需求民眾備妥文件即早申請，不要錯過機會。
經發局長郭阿梅表示，為加速消費者及販賣業者建立智慧用電正確觀念，並宣導簡政便民申請流程，結合台南市直轄市商業會共同舉辦節約能源說明會，透過專家學者傳授智慧節能改善措施，期望透過節能教育宣導，加強服務業營業場所能源管控，達到「省能、省錢，顧環境目標｣。
經發局指出，第三期住宅節能補助詳細資訊請上經濟發展局網站或台南節電城網站查詢，服務業機關汰換諮詢可洽詢成大研究發展基金會（電話06-3300691分機118劉小姐）、住宅部門汰換諮詢可洽中華電信公司（電話：06-3006168）、住宅部門郵寄申請地址:「臺南市中西區成功路3號8樓，住宅部門推廣補助作業計畫小組收」或至下列5處據點臨櫃申請。
中華電信受理據點
成功服務中心（臺南中西區成功路3號）
永康服務中心（臺南永康區中山南路515號）
佳里服務中心（臺南佳里區進學路256號）
新營服務中心（臺南新營區民治路105號）
新市中正服務中心（臺南新市區中正路47號）
留言