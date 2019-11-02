百年歷史北港牛墟9日重新開張 邀粉絲回娘家逛市集

2019-11-02 07:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



有百年歷史的雲林縣北港牛墟，是台灣最具農村意象的古代市集，因魅力河川整治工程，遷市1年後，本月9日將遷回北港大橋下原址，許多熱愛農村文化的牛墟粉絲，無不以「回娘家」心情，迎接這一天到來，更期待牛墟新家，為這座古市集帶來更多文創生機。

北港文史人士許士能指出，古早牛隻交易是最典型的農村商業樣態，買賣牛隻而形成的市集更具特色，早年全國有40多座這類市集。稱做「牛墟」，後來減至鹽水、善化和北港3處，北港牛墟歷史最久，除交易種類品項特殊，集市日期也很特別，北港每逢國曆數字有3、6、9均為牛墟日，因市集型態保有古風味，所以總能引來人潮。

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北港牛墟位於北港溪河床，原是沙土泥地，遇雨泥濘，10年前曾整修，去年立委蘇治芬再爭取前瞻完成「北港溪魅力河段」整治工程，不僅讓北港多了一座河川公園，牛墟場地煥然一新，鄰近停車場的車道也重新規畫，避免市集日時人潮車潮擠成一團。

河川整治期間，負責管理牛墟的北港農會為避免牛墟「散市」，將牛墟暫遷至北港萬有紙廠附近，如今舊址整建完成，為讓舊雨新知，盡早重拾逛牛墟之樂，決定11月9日將再遷回北港溪畔舊址，雲林縣府將結合北港農會舉辦盛大的歡迎儀式，重現北港牛墟風華。