親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

連牙醫也搞錯！假牙千萬別這樣戴 小心爛嘴還傷肺

英國貨櫃車39屍命案 英警改口：死者全是越南人

百年歷史北港牛墟9日重新開張 邀粉絲回娘家逛市集

2019-11-02 07:20聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

有百年歷史的雲林縣北港牛墟，是台灣最具農村意象的古代市集，因魅力河川整治工程，遷市1年後，本月9日將遷回北港大橋下原址，許多熱愛農村文化的牛墟粉絲，無不以「回娘家」心情，迎接這一天到來，更期待牛墟新家，為這座古市集帶來更多文創生機。

北港文史人士許士能指出，古早牛隻交易是最典型的農村商業樣態，買賣牛隻而形成的市集更具特色，早年全國有40多座這類市集。稱做「牛墟」，後來減至鹽水、善化和北港3處，北港牛墟歷史最久，除交易種類品項特殊，集市日期也很特別，北港每逢國曆數字有3、6、9均為牛墟日，因市集型態保有古風味，所以總能引來人潮。

北港牛墟位於北港溪河床，原是沙土泥地，遇雨泥濘，10年前曾整修，去年立委蘇治芬再爭取前瞻完成「北港溪魅力河段」整治工程，不僅讓北港多了一座河川公園，牛墟場地煥然一新，鄰近停車場的車道也重新規畫，避免市集日時人潮車潮擠成一團。

河川整治期間，負責管理牛墟的北港農會為避免牛墟「散市」，將牛墟暫遷至北港萬有紙廠附近，如今舊址整建完成，為讓舊雨新知，盡早重拾逛牛墟之樂，決定11月9日將再遷回北港溪畔舊址，雲林縣府將結合北港農會舉辦盛大的歡迎儀式，重現北港牛墟風華。

北港文史人士黃水水說，北港牛墟是台灣現存歷史最久的古老牛市，文獻記載清末即聚市，超過百年，全盛時期交易牛數能破千頭，常被國外雜誌報導是台灣最具特色的農村市集，古早牛比拉力、牛販摸壽（鑑別牛齡）等交易型態雖已不復見，但仍可買到各種農具、家禽及古物二手貨，有別於一般市集，歡迎大家來廼牛墟，感受百年市集的純樸魅力。

北港牛墟入口意象。記者蔡維斌／攝影
北港牛墟入口意象。記者蔡維斌／攝影
分享
也有各種農村生活用品。記者蔡維斌／攝影
也有各種農村生活用品。記者蔡維斌／攝影
分享
古早北港牛墟可見牛販拉牛比拉力。記者蔡維斌／翻攝
古早北港牛墟可見牛販拉牛比拉力。記者蔡維斌／翻攝
分享
古早北港牛墟可見牛販拉牛比拉力。記者蔡維斌／翻攝
古早北港牛墟可見牛販拉牛比拉力。記者蔡維斌／翻攝
分享
牛墟可買到許多舊古貨。記者蔡維斌／攝影
牛墟可買到許多舊古貨。記者蔡維斌／攝影
分享
牛墟可買到各種不同農具。記者蔡維斌／攝影
牛墟可買到各種不同農具。記者蔡維斌／攝影
分享
新建的北港牛墟已完工，牛墟訂於本月9日遷回原址。記者蔡維斌／攝影
新建的北港牛墟已完工，牛墟訂於本月9日遷回原址。記者蔡維斌／攝影
分享
古早北港牛墟全盛時期墟內到處可見牛隻交易景象。記者蔡維斌／翻攝
古早北港牛墟全盛時期墟內到處可見牛隻交易景象。記者蔡維斌／翻攝
分享
牛墟入口的堤防牆面保有舊時代的牛墟場景。記者蔡維斌／攝影
牛墟入口的堤防牆面保有舊時代的牛墟場景。記者蔡維斌／攝影
分享
新建的北港牛墟已完工，牛墟訂於本月十九日遷回原址。記者蔡維斌／攝影
新建的北港牛墟已完工，牛墟訂於本月十九日遷回原址。記者蔡維斌／攝影
分享

北港港大文創

相關新聞

動作快！台南市第三期節能補助開跑 經費用完就截止

2019-11-02 08:06

3補助六都墊底 黃偉哲：會再檢討

2019-11-01 23:32

中央限制加碼 嘉市托嬰負擔加重

2019-11-01 23:29

南科三期擴建 立委促盡速開發

2019-11-01 23:19

台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16

讓喪禮更莊重！太保市租台糖地興建禮儀廳明年完工

2019-11-01 19:12

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動

2019-11-01 17:15

屏東家庭教育中心台江取經 盛讚大廟興學令人感動

2019-11-01 16:30

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25

嘉市議員建議 觀光加強文化行銷

2019-11-01 13:50

認識在地咖啡史 古坑咖啡故事館啟用

2019-11-01 13:40

秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29

老化少子化養老育兒福利問題多 嘉義市議員質詢熱烈

2019-11-01 13:21

雲林萬副愛老眼鏡上路月餘 已成功配鏡逾8千副

2019-11-01 13:19

北港鎮兩個月的童樂會 邀大家來放風箏遊老鎮

2019-11-01 12:09

不插電備災食品野炊比賽 社區媽媽：用料理撫慰災民

2019-11-01 11:11

台南智慧路邊停車計費 11月4日擴大到安平區

2019-11-01 10:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

男子無視禁菸公告 等公車坐女學生旁抽菸被取締

2019-11-01 13:45

象鼻岩拉起警戒繩 瑞芳區長：以後要源頭管制

2019-11-01 16:38

新中橫今起交管3個月 民眾前往玉山塔塔加注意路況

2019-11-01 14:11

與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動

2019-11-01 17:15

談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了

2019-11-01 21:54

竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

竹縣羅馬公路改善工程竣工 增設腳踏車標線好貼心

2019-11-01 14:51

新北將成立食安智慧監控中心 確保營養午餐衛生

2019-11-01 13:19

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35

新北身障者超過16萬人 市府要建構更友善生活環境

2019-11-01 20:15

彰化市自水來用戶注意！西興、平和里7日停水10小時

2019-11-01 16:28

彰化縣人口負成長流浪狗倍增 動保團體陳情善待流浪狗

2019-11-01 13:18

幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58

東海與太平洋交接處 鼻頭「聽濤營區」5日起限時開放

2019-11-01 13:07

秋冬遊泡湯補助 泰雅渡假村祭限量住宿免費

2019-11-01 13:13

捕蜂抓蛇邊抓邊放賺報酬？縣議員建議開放民眾處理

2019-11-01 16:32

秋冬限定美景！阿里山隙頂雲海 夢幻美麗如人間仙境

2019-11-01 10:01

【即時短評】動物之家和火葬場都有需要 但不受歡迎

2019-11-01 21:25

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會

2019-11-01 23:52

不再是小黃！台中首支多元計程車隊上路

2019-11-01 15:48

秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29

張運炳賄選一審被判刑 遭停權缺席市政總質詢

2019-11-01 16:37

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25

一年最高6萬元！住宿式服務機構使用者補助開放申請

2019-11-01 10:24

黃柏霖建議：高雄市政府要多利用大數據分析

2019-11-01 10:01

台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16

進軍台北國際旅展 宜蘭市好禮大放送

2019-11-01 13:28

台南智慧路邊停車計費 11月4日擴大到安平區

2019-11-01 10:01

鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40

全高市「第二老」封號好沉重 大人小孩扮老募集發票

2019-11-01 11:31

「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15

微熱山丘推台北101限定提袋 傳遞台灣的親切關懷

2019-11-01 12:36

影／秋冬旅遊補助至今 林佳龍：全國200萬人次消費

2019-11-01 14:58

讓喪禮更莊重！太保市租台糖地興建禮儀廳明年完工

2019-11-01 19:12

金城湖黑面琵鷺等候鳥報到 竹市秋水鳥季11月9日登場

2019-11-01 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top